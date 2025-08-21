TBS NEWS DIG Powered by JNN

Ê¼¸Ë¸©·Ù¡¡Âç¾å·òÆó ÁÜºº°ì²ÝÄ¹
¡Ö»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·¡¢ÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×

¤­¤Î¤¦¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î¾åÈ¾¿È¤Ë¤Ï¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÊ£¿ô¤Î½ýÀ×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Æâ¤ò¼Ì¤¹¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬ÊÒ»³¤µ¤ó¤ò±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÃË¤Ï20Âå¤«¤é30Âå¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ·Ù»¡¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÃË¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£