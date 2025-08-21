

歌舞伎町にあるビルの中に、1台のストリートピアノが置かれている（写真：株式会社チェックメイト提供）

【写真】「歌舞伎町のど真ん中」にあるストリートピアノを弾きにきた《意外な人びと》

日焼けした筋骨隆々の男性が、ズンズンと進んでいた歩を止め、ピアノの前に座る。30歳くらいだろうか。短く刈られた髪、Tシャツに短パン姿で、銀のネックレスに革製のバッグ。何とも威圧感のある風貌だ。

彼は鍵盤に指を置くと、映画『菊次郎の夏』のテーマ曲『Summer』を鮮やかに演奏し始めた。CMソングにも使用されて認知度の高いメロディに、足を止めて聞き入る人もいる。

「歌舞伎町」にピアノを弾きに来る人びと

ここは東京・新宿の歌舞伎町にある「チェックメイトビル」。クラブやバー、コンセプトカフェなど、“夜の街”を象徴するようなお店が入っているビルの1階に、誰でも演奏できる「ストリートピアノ」が設置されているのだ。



ストリートピアノが置かれているチェックメイトビル（筆者撮影）

強面のピアニストは、曲を弾き終わると、颯爽とビルを後にした。その表情は、心なしか演奏前より和らいでいる。

この場所にピアノが置かれたのは2022年。同ビルを所有する株式会社チェックメイトの、藤沢薫社長の発案だった。

「弊社は1922年に創業し、2022年に100周年を迎えました。けれど、コロナ禍で祝賀パーティもできない。そこで、実家にあった古いピアノをよみがえらせて、100周年記念の一環として置いたんです。歌舞伎町から音楽が発せられるといいな、という思いがありました」

切れていた弦を張り替え、夜空と星をイメージして塗り替えたピアノは、「星に願いを」と命名。ロビーの天井に飾られた星座のステンドグラスと調和し、見た目にも華やかだ。月曜〜土曜日の17〜23時以外は、練習目的でなければ誰でも弾ける。



きらびやかなビル内の装飾にも負けじとインパクトのあるピアノだ（写真：株式会社チェックメイト提供）

水商売風の男女や少し怖そうな方のほか、ユーチューバー、頭に手ぬぐいを巻いた現場作業員風の男性、タクシーの運転手、親子連れなど、実に多様な人びとが演奏するという。

「ピアニストを目指していたホステスさんとかね。それぞれのストーリーがあってピアノを弾くんだな、と感じています」と藤沢さんは笑顔を見せる。

ときどきロビーで演奏を聴いて、拍手を送ることもあるそうだ。



チェックメイトビルの所有会社社長で、ピアノを設置した藤沢薫さん（筆者撮影）

「歌舞伎町のど真ん中」にピアノを置いた結果

歌舞伎町という土地柄、ピアノが乱暴に扱われないかと最初は心配していたが、杞憂だったとも明かす。

「蓋をバタン！ って閉めたり、おしっこをされちゃったりしたら困るな、と思っていたんです。でもピアノを毎日綺麗にしていると、皆さんも丁寧に使ってくれるの。道路だってちゃんと掃除していれば、ゴミを捨てるようなことはしないでしょう。そういうものよね」

確かに考えてみたら、ピアノを演奏する人は、楽器や音楽が好きな人だ。ピアノを大事に扱ったり、ルールやマナーを守ったりするのは当たり前なのかもしれない。長時間の独占禁止といったルールも設けているが、破る人はほとんどいないという。



マナー程度のルールは設けている（筆者撮影）

ストリートピアノといえば、2025年3月に大阪の商業施設で騒動があった。同施設に置かれていたストリートピアノの公式Xが、「練習は家でしてください」「手前よがりな演奏は『苦音』です」と投稿し、誰でも弾けるのがストリートピアノでは、と大炎上したのだ。

チェックメイトビルでも練習は禁止にしているが、演奏待ちをしている人がいない場合は、黙認することもあるという。その理由を藤沢さんはこう話す。

「せっかく弾きたくて来てくれてるんだし、上から目線で『貸してやるぞ』じゃなくて、みんなで楽しもうねっていう思いがあります。だから、待っている人がいなければ、自由に弾いてもらっていい。そういう接し方でいいんじゃないですかね」

ルールを設けてはいるが、杓子定規に押し付けはしない。ピアノを弾く人や聴く人が笑顔になることを、できる限り優先している。何とも人情を感じさせる姿勢だ。

気持ちよく演奏してもらえるよう、定期的に調律も行っている。リターンのない出費にはなるが、藤沢さんは「弾いてくださるのが一番うれしいことだもの。皆さんに愛してもらえているから、いいんじゃない」と意に介さない。

ちなみに藤沢さんは、ピアノは「ドレミファくらいしか弾けない」という。習っていた時期もあったが、今では「聴くほうが好き」とのことである。

なぜあなたはピアノを弾きに？

実際にストリートピアノを弾きに来る方にも話を聞いてみた。深夜0時近くにやって来た大学生のリカさんは、ドイツの作曲家ブルグミュラーの曲を鮮やかに演奏。幼少期にピアノを8年間習い、その後は独学で練習を続けているという。



深夜0時、ピアノの前に座った大学生のリカさん（筆者撮影）

この日はホストクラブを2軒回り、終電前に立ち寄ったのだそう。「一番うれしいのは、演奏をしてチップをもらえたとき。1万円いただけたこともあるんです」と笑顔をはじけさせた。

別の日の夕方には、ホストのルキさんとガールズバー店員のミサトさんの姿が。まずは小学生〜高校までピアノを習っていたというミサトさんが、ややたどたどしい指使いで「エリーゼのために」を披露。

「忘れ去っていた記憶をたどりながら弾きました。また練習したいな」と楽し気な表情を浮かべる。

独学でピアノ歴3カ月というルキさんは、ショパンの「ノクターン」を完璧に演奏し、「都庁のストリートピアノも好きですが、ここのピアノも音色がいいですね」と涼しい顔だった。



ガールズバーの店員だというミサトさんの演奏を、ホストのルキさんが見守る（筆者撮影）



意外と上手なホストのルキさん（筆者撮影）

イルミネーションも始めた

歌舞伎町の新たな名所として、ストリートピアノを定着させた藤沢さん。実は20年前から歌舞伎町の風物詩を支えてきた立役者でもある。それは、冬季の4カ月間、区役所通りを彩るイルミネーションだ。

街を明るくしたい、イメージアップにつなげたい、という思いで企画し、当時の区長に掛け合って実現させたのだ。費用はすべて寄付で賄い、もちろん藤沢さんは手弁当だが、大きなやりがいや意義を感じているという。

「みんな喜んでくれて、大した事故もなく20年間続けられています。最初は（イルミネーションを）チョキンって切られないか心配だったけど（笑）、歌舞伎町の人たちってきちんとしてるんだなって。この街のためにしたことを受け入れてもらえたのはすごくうれしいし、始めてよかったと思います」

藤沢さんは、歌舞伎町を「おもちゃ箱をひっくり返したみたいな街」と表現する。かつてはコマ劇場やスケートリンクがあり、グランドキャバレーがあった。家族連れも会社員も学生も、夜の街の人たちも混在していた。

今はキャバクラやホストやコンセプトカフェが増え、新宿東宝ビルや東急歌舞伎町タワーや歌舞伎町劇場などの新名所もできた。人びとは変わらず多様で、海外からの旅行客が夜中にベビーカーを押している風景も当たり前だ。



味わいのあるチェックメイトビル（筆者撮影）

歌舞伎町に行けば何でもある

いつの時代も、さまざまな人やスポットが混在しているところに、街の魅力や面白さがあると笑顔で話す。

「だから、歌舞伎町に人が集まってくるじゃない。あそこに行けば何でもあるし、面白いからって。時代と共にみんなの好みが変わって、経営者はそれをキャッチしながら商売しているから、コンカフェのような新しいものもいろいろ出てくる。私たちも時代に乗り遅れないようにしながら、歌舞伎町のよいところは残していきたいなって思いますね」



取材後、筆者もピアノの前に座った。実は数年ほどピアノを習っていたことがあるのだが、鍵盤にまともに触れるのは十数年ぶりだ。かつて散々練習したビートルズの『イエスタデイ』を弾いてみたが、指はまったく動かず、暗記していたはずの楽譜も忘れていた。

何度もつっかえながらようやく1番を弾き終え、ふと後ろを向くと、なんと聴いている人がいた。ひどい演奏ですみません！ 心の中で叫び、恥ずかしさで足早に立ち去る。

当面はここに座ることはないだろうが、歌舞伎町の住人たちの演奏はまた聴きに訪れたいと思う。曲もジャンルも、ピアノの経験値も、職業も経歴も、そして思いもさまざまなピアニストたちに会いに。



筆者も十数年ぶりに弾いてみた（筆者撮影）

（肥沼 和之 ： フリーライター・ジャーナリスト）