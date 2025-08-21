Ê¡»³²í¼£¼ç±é¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×·à¾ìÈÇ¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷·èÄê ¥·¥ê¡¼¥º3ºîÉÊ¤ò¥Õ¥¸¤Ç°ìµó¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/21¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£½©¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±ºîÆ±ÍÍ¤ËÅìÌî·½¸ã»á¡ßÊ¡»³²í¼£¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡È¥¬¥ê¥ì¥ª¡É ·à¾ìÈÇ3ºîÉÊ¤ò°ìµóÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¤Ï¡¢ÅìÌî»á¤Î¿äÍý¾®Àâ¤ÇÊªÍý³Ø¼Ô¡¦ÅòÀî³Ø¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿Ï¢ºî¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤Á¤é¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ ¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¤ò2007Ç¯10·î´ü¤Ë·î9ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡£Íâ2008Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡ØÍÆµ¿¼Ô£ø¤Î¸¥¿È¡Ù¤¬¡¢2013Ç¯4·î¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÏ¢¥É¥é²½¤µ¤ì¡¢6·î¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤¬¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¤â2022Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤âÂ¿¤¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè1ÃÆ¤Ï2008Ç¯¸ø³«¤Î¡ØÍÆµ¿¼Ô£ø¤Î¸¥¿È¡Ù¡£Ê¡»³±é¤¸¤ëÅ·ºÍÊªÍý³Ø¼Ô¡¦ÅòÀî³ØVSÄé¿¿°ì±é¤¸¤ëÅ·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¡¦ÀÐ¿ÀÅ¯ºÈ¡£ÅòÀî¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖËÜÊª¤ÎÅ·ºÍ¡×¤Ë¤è¤ëÏÀÍýÅª»×¹Í¡£¡Ö¸¥¿È¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë±£¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¡£¿Í¤Ï¿Í¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤»¤ë¤Î¤«¡£
Âè2ÃÆ¤Ï2022Ç¯¸ø³«¤Î¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¡£´°Á´ÌÛÈë¤ò¤Ä¤é¤Ì¤¡¢Ìµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡¦Ï¡¾Â¤¬Èï³²½÷»Ò³ØÀ¸¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä®¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Ä®Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¦Áþ°¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢·Þ¤¨¤¿²Æº×¤ê¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÅöÆü¡¢Ï¡¾Â¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÄÀÌÛ¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤»¤ë¤«¡©
Âè3ÃÆ¤Ï2013Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¡£Èþ¤·¤³¤¤Î³¹¤Ç¡¢¿¿²Æ¤ÎÌë¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¡¢¤½¤ì¤Ï»ö¸Î¤«¡¢»¦¿Í¤«¡£Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦°ø±ï¡¢½Å¤Í¤é¤ì¤¿±³¤Èºá¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤Þ¤ê¤æ¤¯¡ÖÆæ¡×¡£¥¬¥ê¥ì¥ª¡¦ÅòÀî¤Ï¡¢¤½¤Î°¥¤·¤ÊýÄø¼°¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¦ÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØÍÆµ¿¼Ô£ø¤Î¸¥¿È¡Ù
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ¡Á23»þ40Ê¬
¡¦ÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ¡Á23»þ35Ê¬
¡¦ÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ø¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë21»þ¡Á23»þ40Ê¬
