コンパクトなのに頼れる。服の中にひんやり風を送る【ロゴス】の首掛け扇風機がAmazonに登場中‼
ベルト装着だから両手は自由に使えて便利。ボディに冷風を届ける【ロゴス】の首掛け扇風機がAmazonに登場!
ロゴスの首掛け扇風機は、普段の服に簡単装着する冷風対応ミニエアコン。お手持ちのベルトに巻いて服の内側にセットするだけで、涼しい風を身体に届ける。付属のストラップで首掛けや肩掛けにも対応し、ポーチタイプとしても活躍する。
総重量は約140グラムと軽量で、サイズも幅11×奥行9×高さ19センチメートルと持ち歩きしやすい。USB電源で最大22時間作動し、風量は弱・中・強の3段階に調整可能
また、シリーズ初のファンカバー構造を採用し、衣類の吸い込みや雨の侵入を防止。防水生地により雨の日でも安心して使える。
さらに、ファンの吸気口は下向きに配置されており、裾を固定するフックを使うことで衣類内の風通しが向上する。
スイッチは長押しで電源ON/OFF、短押しで風量切り替え。誤作動防止設計や収納袋も付属しており、フェス・スポーツ観戦・キャンプなどのアウトドアや通勤時の暑さ対策としても最適なアイテムだ。
