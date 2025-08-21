沖縄で始まった新リーグ「ジャパンサマーリーグ」に全国から37人…離島勢や女子選手も

夏の甲子園で連日、熱戦が繰り広げられている。第107回全国高校野球選手権の地方大会に参加した3680校のうち、聖地に辿り着いたのは、ほんの一握りの49校のみ。一足先に夏を終えた球児たち――特に部活動を引退した3年生は、さまざまな思いを抱えているはず。甲子園に届かなかった悔しさを抱える者、進路に迷う者、野球への情熱に区切りを付けたい者。岐路に立つ球児たちの次なる一歩を後押ししようと、実戦の場とキャリア支援を両立した新たな催しが始まった。「アスリートのオープンキャンパス」と題し、8月2〜8日に沖縄県で開かれた「ジャパンサマーリーグ2025」である。（取材・文＝長嶺 真輝）

◇ ◇ ◇

夏の甲子園4日目の8月8日。第2試合で当たった済美（愛媛）と東洋大姫路（兵庫）が激しい競り合いを演じていた頃だった。「プレイボール！」。横浜DeNAベイスターズ2軍の春季キャンプ地として知られる沖縄本島中部の嘉手納野球場で、ジャパンサマーリーグの最終戦が始まった。

「球走ってるよ！」

「打たせてこー！」

「ナイスバッチ！」

ハツラツとした掛け声がグラウンドに響く。個々のユニホームは色や柄が違えば、胸に書かれた学校・クラブチーム名も異なる。にもかかわらず、選手たちは以前からチームメートだったかのように、大声で励まし合い、讃え合っていた。

最後は総合MVPに輝いた知名優太（那覇商）が大会第一号となるサヨナラ満塁ホームランを放ち、球児たちの“夏の続き”はドラマチックな形で閉幕。スタンドには大学関係者らの姿もあり、1年目から注目を集めていることがうかがえた。

リーグの主催者は、2022年から沖縄でトライアウト＆スキルアップリーグ「ジャパンウィンターリーグ（JWL）」を毎年開催している株式会社ジャパンリーグだ。3年目となった昨年のJWLは13か国から約140人が参加し、初めてNPBからも埼玉西武ライオンズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、横浜DeNAベイスターズが若手選手らを派遣。NPBやMLB、独立リーグなど国内外から31球団のスカウトが来場し、20人以上が契約を勝ち取った。

積み重ねたノウハウを生かして立ち上げたのが、ジャパンサマーリーグである。テーマはJWLと共通の「陽の目を見ない場所に光を」。ジャパンリーグの鷲崎一誠代表は「夏の甲子園予選を終えた選手たちが誰でも参加できるプラットフォームとして、スキルアップ、思い出作り、仲間作り、進路についても考えられる機会を得られます」と開催意義を説明する。

参加費は税込5万5000円。第1回の今回は高校3年生37人が参加し、3チームに分かれて計13試合（7イニング制／1試合は悪天候で中止）を行なった。毎日午前9時から正午過ぎまでに2試合を実施した後、午後は技術やキャリアについての座学講義、自主トレーニングの時間に充てた。

黒木大地（帝京）や半田悠（札幌第一）などプロ注目選手のほか、沖縄県内からは興南、沖縄尚学という強豪校、宮古、八重山商工といった離島校の選手も名を連ねた。女子選手も一人参加し、多彩な顔ぶれが並んだ。

充実のスキル支援体制…「知らない知識もあった」

プロも受け入れるJWLの運営体制を踏襲しているため、レベルアップの支援は充実していた。

試合の指揮や座学の講師、自主トレーニングのサポート役を担ったのは、元ポーランド代表監督の渡辺龍馬ヘッドコーディネーター、福岡ソフトバンクホークスで一軍投手コーチを務めた佐久本昌広コーディネーター、骨格改善トレーナーの鈴木善雅パフォーマンスコーディネーターなど、各分野の専門家たち。沖縄を拠点に野球界へのピラティス普及に努め、今春のセンバツに初出場したエナジックスポーツなどをサポートする上原綾乃氏の姿もあった。

使用機材も先端ツールを扱う。バットのグリップエンドに装着することでスイングのスピードや軌道などを可視化できる「BLAST」、投打の球速、角度、回転数などを測定する「TRACKMAN」を導入し、試合や打席の度に実戦感覚と数字をすり合わせてプレーの改善につなげた。

強豪私立だとしても、ここまでのサポート体制はめったにない。選手たちも充実した日々を過ごしたようだ。

最終日にピラティスを初体験した身長189cmの本格派右腕・黒木は「より良い呼吸法や肩甲骨のストレッチの仕方を教えてもらいました。自分の知らない知識もあったので、投球の改善につながると思います」と手応えを感じた様子だった。

最後の夏、帝京は東東京大会の準々決勝で岩倉に2-6で敗れ、14年ぶりの夏の甲子園出場という夢は潰えた。先発を務めた黒木は2回2/3を投げて被安打6の3失点。「思い通りに球をコントロールできず、自分のせいで負けてしまいました」と苦い表情を浮かべる。

開催中の甲子園ではライバル校の友人たちが躍動している。「うれしい反面、やっぱり悔しい思いはあります」。目標はプロ入り。立ち止まっている暇はない。「大学進学や独立リーグなど、まだ進路は決まっていません。幅を広げるために参加しました」と沖縄へ飛んだ。「（甲子園でプレーしている）みんなは成長しているので、今回の経験を生かし、自分ももっと成長していきたいです」と前を向く。

ただ一人の女子選手だった大里成海（福井工大福井）も「男子の球を打てる機会は全くないので、自分にとってプラスになりました」と満足げ。大学でも硬式野球を続ける。持ち味は長打力。「意識していなかった体の使い方を知れたりしたので、より高いレベルで生かしていきたいです」と次の舞台を見据えた。

「4つの働き方」「親への感謝」キャリア教育で伝えたコト

くすぶっていた悔しい思いに区切りを付け、プレー以外の面で収穫を得た選手もいる。

与那覇寛大（宮古）は、その一人。沖縄大会では、初戦で沖縄工に2-12で五回コールド負け。「高校野球の最後は悔しい形で終わってしまいました」。力を出し切り、そして次の選択肢の幅を広げるため、沖縄本島と約300km離れた宮古島から参戦した。

先端ツールを通じて、初めて自身のバッティングを数値化した。7日間という短い期間で改善に取り組み、一日一日が濃密だった。最終戦を終え、会心の笑みを浮かべた。「これで、高校野球がいい形で終われたと思います」

夢は「野球を通じて世界で活躍できる人間になる」こと。プレーヤーとしてだけでなく、指導者や道具関係、会社の経営者などさまざま形を描く。ジャパンリーグでは多様な専門性を持つ運営スタッフとも出会うことができた。「この経験を生かし、将来は野球を通して人に貢献できる仕事に就きたいと思っています」と熱い思いを口にした。

夢中で駆け抜けた2年超の部活動を引退した後、「燃え尽き症候群」に陥ったり、進路選びで迷いや焦りを感じたりする高校3年生は多いだろう。その節目に野球を含めた幅広い選択肢を知り、人生のヒントを得られる場は貴重だ。

キャリア関連講義の講師を務めた、専門学校などを運営する三幸学園の小川大輔氏は「選手たちは多くの時間を野球に費やしてきたので、進路の視野が狭い学生は多くいます。だからこそ、このタイミングでどんな人生を送るかや、仕事を通して誰にどんな影響を与えたいのかなどを考えることは大きな意味があります。野球を一生懸命やれる子たちなので、ちゃんと自分と向き合えれば、将来も生き生きと働けるはずです」とキャリア教育の意義を語る。

講義では自己分析のほか、人生のステージに「4つの働き方」があることを紹介。以下の＜1＞から順に段階が上がっていくという考え方だ。

＜1＞ライスワーク（Rice Work）→お金を稼ぐ、生活をするために働く

＜2＞ライクワーク（Like Work）→好きなことを仕事にする

＜3＞ライフワーク（Life Work）→人生をかけた仕事に従事する

＜4＞ライトワーク（Light Work）→人や社会を輝かせる仕事に従事する

最終日には、観戦に来た親への感謝を手紙にしたためる時間を設けた。「両親に対する感謝の気持ちを表現することで、人生と向き合い、今後について考える上で見えてくるものがあると思っています」と小川氏。野球を続けるにせよ、新たな道へ進むにせよ、次のステージに踏み出す覚悟を決めるという意味では、いいきっかけになったはずだ。

「終わりにする選択肢があってもいい」鷲崎代表の経験が着想のきっかけに

国内初の長期トライアウトリーグとしてJWLを立ち上げたジャパンリーグ。今回のジャパンサマーリーグも珍しい取り組みだが、着想のきっかけは何だったのか。背景には、鷲崎代表の高校時代の経験がある。

福岡県出身、1991年生まれ。佐賀西高校出身。慶應義塾大学でプレーしていた先輩の活躍、そして伝統の一戦である早慶戦に憧れ、同大に進学した。しかし、部員約200人で4軍まであった慶應大では、4年間で一度も公式戦に出場できずに引退。モヤモヤを晴らすため、卒業後に米国カリフォルニア州のウィンターリーグに参加して存分に力を発揮し、一線でのプレーに踏ん切りを付けることができた。自身のような境遇の選手はたくさんいる。だから、JWLを構想した。

この野球人生に後悔はない。ただ、進路を決める際の過程にはもっとやりようがあったとも思う。

「3年生の時に全体感を持って進路を決められなかったという思いがあります。たまたま先輩がいたから慶応大に進みました。大学での経験があったから今があるので、その選択は今でも良かったと感じています。ただ、それもたまたまうまくいったという感覚です。だから、高校3年生にはいろんな選択肢、可能性があるということを伝えたかったんです」

こういった思いがあるから、ジャパンサマーリーグがサポートするのは技術の向上だけではない。「もちろん野球を一線でやり続ける選択も素晴らしいことですが、これを機会に『終わりにする』という選手がいてもいい。『区切りを付けられる場所』というのは、テーマの半分くらいを占めています」とイベントに込めた思いを説明する。

参加選手に対する支援は、今後も惜しまない。「私たちは多くの野球関係者らとJWLを運営しているので、そのつながりを生かして人材をプロデュースする会社になりたいと思っています。学生の進路、プロを引退した後の選手のセカンドキャリアもサポートしていきたいです」と決意を口にする。

緒に就いたばかりのジャパンサマーリーグ。選手集め、マネタイズを工夫しながら、来年以降も継続していく。その存在価値は、球児たちが次のステージで証明してくれるはずだ。



（長嶺 真輝 / Maki Nagamine）