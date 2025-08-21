敵地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で6試合ぶりとなる44号を放つなど5打数1安打2打点で、チームの11-4の勝利に貢献した。試合中には客席の男性ファンが話題に。LA実況席でも注目されると日米のファンから様々なコメント寄せられた。

2色の大谷ユニホームだった。

ドジャースの帽子を被った男性。着ているのは大谷のユニホームだが、ちょっと違う。右半分が赤く、エンゼルスのロゴが入っている。一方、左半分が青くドジャーブルーだ。背中には「OHTANI」と書かれている。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の放送席でも話題になった男性ファン。米専門メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マケイン記者も、Xで「ショウヘイ・オオタニのドジャース／エンゼルス半々のユニホームを着たファンがいる」と記し、実際の画像を公開。日本のファンから「このユニホーム気になって仕方なかった」「この人めっちゃ好き」などのコメントが寄せられると、米ファンからも爆笑が相次いだ。

「彼は憎めないね」

「彼は昨日もいたと思う」

「クールだ！」

「オオタニはどこでプレーしようとも最高の選手」

「こういうタイプのユニホーム大好き」

大谷はこの試合、2回の第2打席で打球速度115.9マイル（約186.52キロ）、角度19度の弾丸44号を放った。20日（同21日）のロッキーズ戦では先発登板が予定され、二刀流の活躍が期待される。



