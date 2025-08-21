石田ひかり、『悪女』以来33年ぶり人気タレントと再会 仰天フォトも公開
女優の石田ひかりが21日にインスタグラムを更新。同世代の女性タレントと30年ぶりに再会したことを報告し、笑顔の2ショットを公開した。
【写真】2人とも年齢感じさせないかわいさ 石田ひかり＆33年ぶり再会の人気タレント
2人は1992年に石田が初主演したドラマ『悪女（わる）』（日本テレビ系）で共演しているが、石田は「今夜は、二人で何度考えても『悪女』以来、33年ぶりであろう再会」「渡辺満里奈ちゃんとごはん食べ！」と、渡辺と会食中の2ショットを公開している。
石田は渡辺について「デビューして40年。嫌なことは何ひとつさせられなかった、本当に大事にしてもらったと言う満里奈ちゃん 素晴らしい事です わたし感動しました」とつづっている。
学年では渡辺が2年年上になるが、石田は「おニャン子オーディションでタップを踏んでいた満里奈ちゃんをはっきりと覚えている事、ものすごく応援していたことも伝えることが出来て良かったです」と、アイドル時代の渡辺を懐かしみ、「いろんな話をしますたね（原文ママ）」「本当に嬉しい再会でした」と再会をうれしそうに振り返っている。
なお、写真について石田は「２枚目は、満里奈ちゃんと私の身体の大きさがあまりに違いすぎておかしいので」「載せますw」「写真って大事ですね」と、遠近法で石田が渡辺の1．5倍に見える写真も合わせて投稿し、おちゃめな一面をのぞかせている。
コメント欄には「『悪女』観てました！33年ぶりの再会とは！話が盛り上がったことでしょうね」「『悪女』が大大大好きでした」「ひかりさんと満里奈さん、悪女（わる）以来なんですね、、意外！！」といった反響が寄せられていた。
引用：「石田ひかり」インスタグラム（@hikaringo0525）
【写真】2人とも年齢感じさせないかわいさ 石田ひかり＆33年ぶり再会の人気タレント
2人は1992年に石田が初主演したドラマ『悪女（わる）』（日本テレビ系）で共演しているが、石田は「今夜は、二人で何度考えても『悪女』以来、33年ぶりであろう再会」「渡辺満里奈ちゃんとごはん食べ！」と、渡辺と会食中の2ショットを公開している。
学年では渡辺が2年年上になるが、石田は「おニャン子オーディションでタップを踏んでいた満里奈ちゃんをはっきりと覚えている事、ものすごく応援していたことも伝えることが出来て良かったです」と、アイドル時代の渡辺を懐かしみ、「いろんな話をしますたね（原文ママ）」「本当に嬉しい再会でした」と再会をうれしそうに振り返っている。
なお、写真について石田は「２枚目は、満里奈ちゃんと私の身体の大きさがあまりに違いすぎておかしいので」「載せますw」「写真って大事ですね」と、遠近法で石田が渡辺の1．5倍に見える写真も合わせて投稿し、おちゃめな一面をのぞかせている。
コメント欄には「『悪女』観てました！33年ぶりの再会とは！話が盛り上がったことでしょうね」「『悪女』が大大大好きでした」「ひかりさんと満里奈さん、悪女（わる）以来なんですね、、意外！！」といった反響が寄せられていた。
引用：「石田ひかり」インスタグラム（@hikaringo0525）