タレントのユージ（37）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ファンからの質問に答える形で自身の愛車について語った。

「車、バイク、全部で何台持っているんですか？」という質問に「車は今は2台、バイクも2台。それで未来の話をすると車がもう1台、バイクがもう1台」と語り、「もうオーダーしてる車がありまして、それがまだ来ていないっていう。実はオーダーしたのがもう2年前。まだ来ていない。いつ来るかもわからない」と笑った。

車種には言及しなかったが、テロップで「GARAGE ACTIVE R32GT-R」と表示。スカイラインGT-Rのプロショップにオーダーしている状態という。

そのため、現在所有しているのは「ゲレンデです。G63AMG、2個前のモデル。あとディフェンダーです」と、メルセデス・ベンツのGクラス、通称ゲレンデバーゲン、ユージが妻に贈った英国ランドローバーのディフェンダーだと語った。

バイクについては知り合いの別荘に置きっぱなしにしているという、オフロードのホンダFTR223と、カワサキZ1000Mk.IIと明かし「もう1台製作している」とした。

また、これまでに所有していた車は20台以上と語り、「色んな事言われます。お前は車好きじゃねーとか」と言いながらも「わかります。でも、車好きっていうのは、色んな形があるじゃないですか」と理解を求めた。