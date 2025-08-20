ツチヤカバンがシンヤコヅカとコラボ ランドセルと同仕様のクッションを採用したショルダーバッグなど展開
土屋鞄製造所の革製品ブランド「ツチヤカバン（TSUCHIYA KABAN）」が、「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」とのコラボレーションアイテム第2弾を9月10日に数量限定で発売する。ツチヤカバンの公式オンラインストアで取り扱う。
コラボは、ツチヤカバンの60周年を記念して製作。ノートPCサイズのショルダーバッグ「BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」（4色、13万2000〜16万5000円）、ミニサイズのショルダーバッグ「MINI INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」（4色、9万9000〜12万1000円）、コンパクトな財布「WALLET WITH TSUCHIYA KABAN」（2万7500〜3万6300円）の3型をラインナップする。
「BIG INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」には、ランドセルと同仕様の背面のクッションや本体と背中をまとめるバインダーを採用し、革にシンヤコヅカのシーズンテーマ「Good morning, I wish I could fly, never mind.」をシルクスクリーンでプリントしたほか、封筒に施すシーリングスタンプを模した金具を施した。
「MINI INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN」は、ナチュラルな風合いと経年変化が魅力の革にデザイナー 小塚信哉のドローイングをプリントした。
「WALLET WITH TSUCHIYA KABAN」は、L字型ファスナー財布をベースにシンヤコヅカの「ISSUE#7」のコレクションタイトルをあしらい、紙幣・小銭・カードを効率よく収納できるコンパクトなアイテムに仕上げた。
