お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一（47）が20日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。デビュー時からの体重の増減を振り返った。

今回は「夏の3大不調17の解消法SP」と題して放送され、「夏バテ」「夏太り」「不眠」について解説された。「夏太り」に関する話題で中岡は「さんまさんがよく“NOストレスが一番いいねん”って言うじゃないですか」と切り出した。

さんまの言葉を受けて「食べ物も自由に食べてた」と気にすることなく好きな物を食べていたが「そうしたら、お笑いの世界入ってから30キロぐらい太った」と明かし、さんまや共演者たちを驚かせた。

この体重増に「去年の10月から“やっぱあかんな”と思って」と危機感を抱き「べジファーストし始めた」と食事の際は野菜から食べるようにしたという。このおかげか「半年で10キロ痩せました」と告白して、再度スタジオを驚かせた。

「ベジファースト徹底したんです」と誇らしげに振り返る中岡に、お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹は「ちょっと待って…ベジファーストは関係ないってこの番組でやってました」と指摘。昨年10月16日の放送で「最初にサラダを食べるのはムダ努力!?体脂肪はつきにくくするが食欲は抑えられない」と解説されており、中岡は「えぇ〜!?」と衝撃を受けた。