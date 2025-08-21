登録車はTOP10のうちトヨタ以外は日産ノートだけ！ ７月の新車販売ランキングを分析してみた
この記事をまとめると
■自販連と全軽自協から2025年7月の車名（通称名）別新車販売ランキングが発表
■全体で見るとN-BOXが1位であった
■依然としてランキングの大部分はトヨタが占める結果となっている
数字で見る７月の新車販売ランキング
自販連（日本自動車販売協会連合会）から登録車、全軽自協（全国軽自動車協会連合会）から軽自動車、それぞれの2025年7月単月締めでの車名（通称名）別新車販売ランキングが発表となったので、登録車と軽自動車を合算（含軽統計）させたランキングを作成した。
販売トップは1万6715台を販売したホンダ N-BOXとなった。意地でも販売トップの座は譲らないというような気合いも感じてしまうのだが、含軽統計でも軽自動車だけでも2位となるスズキ・スペーシアの販売台数をみると、2024年7月ではスペーシアの販売台数はトップN-BOXの販売台数に対し約79％となっていたのに対し、2025年7月は約87％となっている。
ちなみに2024事業年度（2024年4月から2025年3月）締めでの年間販売台数でみると約79％、2023事業年度締めでみると約61％となっているので、勢い付いて差を縮めるスペーシアに対しN-BOXが防戦しているようにも見える。
そんな含軽ランキングでみても、トヨタ車がじつに5台もトップ10にランクインしている。登録車のみのランキングでは、トップ10のなかでトヨタ車は9車種もランクインしている。改良を間近に控えてという車種もあるが、登録車のみでトップ10にランクインしているトヨタ車のなかで、新規受注停止もなく、納期もほぼ正常といえる車種は、トヨタ・ルーミーとトヨタ・ライズぐらいである（シエンタは改良後モデルの予約受注を7月に行っていたと聞いている）。
5月に改良を行ったカローラクロスはすでに原則2026年5月以降あたりまで新規受注停止となっている。ヤリスクロスも7月に聞いた時点では新規受注停止となっていた。シエンタは8月に入り改良を実施したばかりなので、7月の実績は改良前モデルで抱えていたバックオーダーぶんと考えていいだろう。アクアも近く改良を実施するので、7月分は当然改良前モデルとなっている。アルファード、ノア＆ヴォクシーは依然として原則新規受注停止となっている。
受注可能なタイミングに他メーカーに流れないように、しっかり新規受注活動を進めるには、他メーカーにお客が流れないように引き留める必要がある。トヨタ系正規ディーラーのセールスマンは、他メーカー系に比べると管理顧客、つまりお得意様をしっかりと囲い込んでいるとも聞いている。なんだかんだいっても、顔と顔とをつきあわす昭和由来の商売方法が、まさにいまのトヨタ一強状況について功を奏しているようにみえる。
トヨタが強いのはその売り方にアリ！
登録車のみでのトップ10のなかで、唯一トヨタ車以外でランクインしているのは日産ノートとなる。3ナンバーサイズのオーラは個人客が圧倒的なようだが、5ナンバーのノートはレンタカーやカーシェアリングなどフリート販売が目立ち、これが販売台数の上積みに貢献してランクインしていたようである。
ホンダ・フリードは毎月のようにトップ10圏内に入っていたのだが、今回は残念ながら11位となっている。シエンタが改良の端境期であるとともに、改良型予約受注段階で、初期配車分のかなりの割合を売り切っていたので、それこそフリードへ流れる傾向が目立ってもおかしくなかったのだが、すくいきれていなかったようだ。
軽自動車では、ダイハツ・タントが前月比69.3％、前年同月比61.9％と元気がないのが目立った。登場したばかりの新型ムーヴへ販売ボリュームを削がれてしまったのかもしれない。ムーヴは今回の新型からスライドドアを採用している。ムーヴを見に来て派生モデルのムーヴキャンバスへ流れるケースも目立ったようで、ムーヴシリーズとして販売台数を伸ばしているようだ……といいたいところだが、実際は前月比88.5％なので、新型ムーヴも早速息切れ気味にもみえる結果となっている。
軽自動車というよりは、新車販売ナンバー1はN-BOXの指定席となり、登録車販売ではトヨタ一強がほぼ定番となってきているのが実情だ。
さらに、トヨタ一強といっても、ヤリスからアルファードまでバランスよく販売しており、他メーカーが一部人気車に偏る傾向が顕著なのと比べると、単に販売台数だけではなく収益面でも強さを見せている。一方、N-BOXが日本一売れているホンダでは、たとえば2025年6月のホンダ全体での国内販売台数4万9263台に対し、軽自動車は2万2247台となり、全体の45％が軽自動車だ。その軽自動車内でN-BOXの販売比率は約72％となっている。
軽自動車が全体の半分近く販売され、その軽自動車の内訳では7割強がN-BOXとなっている。軽自動車はどうしても売りやすくなるし、それが日本一売れていてクルマとしてもデキのいいN-BOXとなれば、このような結果になるのもある意味自然な流れのようにもみえるが、トヨタのように販売現場で売りわけができていないようにみえることに、筆者は不安を覚えている。
8月は年間でも新車が売れない月の代表となっている。メーカーの工場やメーカー系ディーラーもお盆のタイミングで長期休業に入ることもあり、新規登録（軽自動車は届け出）もなかなか進まないことも大きい。このようなときならではの興味深い結果になることも大きいので、いまから8月の車名（通称名）別販売ランキングが楽しみである。
2025年７月単月車名（通称名）別新車販売ランキングトップ30
ホンダ N-BOX：1万6715台
スズキ・スペーシア：1万4661台
トヨタ・ヤリス：1万3904台
トヨタ・カローラ：1万2370台
ダイハツ・ムーヴ：1万1300台
トヨタ・ルーミー：1万150台
トヨタ・シエンタ：9289台
トヨタ・アルファード：8206台
日産ノート：7824台
トヨタ・ヴォクシー：7803台
ダイハツ・タント：7782台
トヨタ・ノア：7768台
スズキ・ハスラー：7215台
トヨタ・ライズ：7135台
トヨタ・アクア：6831台
ホンダ・フリード：6572台
日産 セレナ：6401台
スズキ・ワゴンR：6170台
日産ルークス：5860台
ホンダ・ヴェゼル：5691台
ホンダ・ステップワゴン：5691台
トヨタ・クラウン：5691台
三菱デリカミニ／eKシリーズ：5338台
ホンダ・フィット：5186台
スズキ・アルト：5031台
ダイハツ・ミラ：4479台
スズキ・ソリオ：4310台
トヨタ・ハリアー：4289台
トヨタ・プリウス：4080台
トヨタ・ランドクルーザー：3967台