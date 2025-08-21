20日夜、日本に移送されてきたのは、カンボジアで特殊詐欺をしていたとして逮捕された日本人29人です。現地の関係者を取材すると日本人が詐欺のかけ子として高値で取引されている実態が見えてきました。

20日夜――

記者

「カンボジアから移送された日本人が中部国際空港に到着しました」

多くの捜査員に囲まれ出てきたのは、カンボジアにある特殊詐欺の拠点とみられる施設で拘束された日本人です。続々と姿を見せ、その数29人。

記者

「詐欺に関わって後悔はしていますか？」

記者

「カンボジアでは何をしていたんでしょうか？」

記者

「報酬はどのくらいもらったんでしょうか？」

海外を拠点とする特殊詐欺グループの摘発に伴う一度の移送としては過去最大規模です。

29人は10代から50代の男女で、警察官をかたる特殊詐欺に“かけ子”として加担していたとみられ、20日、詐欺未遂の疑いで、全員逮捕されました。

詐欺の拠点があったのはカンボジア北西部のポイペト。首都プノンペンや世界遺産アンコールワットで有名なシェムリアップよりも西にある、タイとの国境の街で、治安が悪いとされています。

29人が拘束された詐欺拠点には、窓に鉄格子、複数の防犯カメラも設置されていました。

上空から見てみると、広大な土地に立ち並ぶ集合住宅が。干してある洗濯物や複数の車、人の姿も確認できますが、一部は大きなフェンスに囲まれていました。

ある建物には足場が組まれ工事をする作業員も。周辺にはがれきが散乱しています。

集合住宅とは別の真っ青な施設もあるなど謎に包まれた詐欺拠点。この拠点が特定されたきっかけは愛知県警への情報提供でした。

自身も特殊詐欺に加担していたという男性によると、中国人8人ほどが日本人20人以上を管理下に置き、かけ子をさせていたといいます。男性は拠点に入ってから帰国するまで一度も外に出ることはなかったということです。

カンボジアのある特殊詐欺拠点の内部で撮影された映像には、拠点で働いていた日本人男性が連絡役と電話でやりとりする様子が――

連絡役

「何が食べたいですか？って」

拠点で働いていた日本人

「食べ物、お菓子。（ここら辺）売っているものがわからないから。食べ物と飲み物を買いに行きたいんです。俺1人で行っていいかわからないのでちょっと聞いてみて。お願いします」

日々の行動も監視され、自由を制限された生活を送っていたとみられます。

なぜ日本人が東南アジアで詐欺に…。私たちは特殊詐欺グループに人材を紹介している男に話を聞くことができました。

詐欺グループに人材紹介

「日本人は結構増えていて、60代とか年配の人もいます。少なくとも100人以上」

近年、詐欺に加担しているとみられる日本人が増えているといいます。

その理由の一つとみられるのが――

詐欺グループに人材紹介

「日本人は給料が高い。だいたい月に1万ドル（約150万円）はもらっています」

およそ150万円という高額な月収です。

また、日本人は高値で取引されるといい、紹介料は600万円にものぼるといいます。

実際、首都プノンペンにも――

田中純平記者・NNNプノンペン

「捜査関係者によりますと市街地にあるこちらの一軒家を、日本人のグループが特殊詐欺の拠点にしていたということです」

日本人グループの拠点となっていた場所が。

去年6月から半年ほど日本人が働いていたとみられています。

いま、カンボジアで増えているという詐欺拠点。いったいなぜこの国なのか。

東南アジアの犯罪事情に詳しい専門家は――

東南アジアの犯罪事情に詳しいベネディクト・ホフマン氏

「ミャンマー国境での強力な掃討作戦があった後、この地域の一部からタイとカンボジアの国境へ活動が移転している兆候が明確に見られます」

かつて特殊詐欺の拠点はタイとミャンマーとの国境地帯に多くありましたが、今年2月に大規模な摘発がありました。それ以降、カンボジアとの国境地帯などに拠点が移動しているといいます。

こうした中、20日、カンボジアから移送された29人の日本人。

記者

「愛知県警の捜査員だ。捜査員がいま降りてきました」

現地に派遣された愛知県警の捜査員も厳戒態勢で対応し、その数およそ80人。

記者

「逃走防止のため多くの捜査員がタラップを取り囲むように見ています」

そして――

記者

「続々と機体の中に乗り込んでいます。カンボジアの警察当局から愛知県警の捜査員に身柄が引き渡されています」

29人を乗せ飛び立った飛行機は、およそ5時間半後に日本へ到着。

警察は29人がカンボジアに渡った経緯など調べを進める方針です。

（8月20日放送『news zero』より）