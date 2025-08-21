◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・投手」でスタメンに名を連ねた。節目のメジャー通算１０００試合目の出場で、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４２日ぶりの白星＆２戦連発４５号に期待がかかる。

前日に行われた同カード２戦目は、３点リードの２回２死で迎えた２打席目に、右中間へ、６戦ぶりリーグトップのフィリーズ・シュワバーに並ぶ４４号ソロ。今季最も低弾道の一発となる打球角度１９度の超低空弾となった。前夜に悪夢のサヨナラ負けを喫したチームを１８安打１１得点の圧勝に導いた。

今季９度目の登板となった前回１３日（同１４日）の敵地・エンゼルス戦では、二刀流出場で今季最長４回１／３を投げ、５安打４失点７奪三振の内容。完全復活に向けて前進していた。この日は、今季最長の５イニングに登板する見込みとなっており、ドジャース移籍後初勝利も期待される。