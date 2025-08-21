「早い回でつかまえた」DeNA・三浦監督が14安打7得点の攻撃陣を評価「今日のような形で」2位・巨人に0.5差
プロ野球セ・リーグ DeNA7-4広島（20日、横浜スタジアム）
DeNAが7得点を挙げ広島に勝利。試合後、三浦大輔監督がこの日の試合を振り返りました。
DeNAは2回、チャンスで三森大貴選手が先制打を放つなど、打者一巡の攻撃で5得点を奪いました。「みんなが後ろにつないでつないでという形で、早い回で（広島・大瀬良大地投手を）つかまえることができて非常にいい攻撃ができたと思います」とコメント。
この日先発の東克樹投手は5回92球、8被安打、3失点でリーグトップの12勝目。「今日はよくなかったと思います。そのなかでも悪いなりによく踏ん張ってくれたと思います」とコメント。
それでも打撃では2回にタイムリーのツーベースヒットを放ち、攻撃で貢献。「しっかりと自分で打って、タイムリーもそうですし、走塁の方もしっかりと次の塁へという形で、よかったと思います」と評価しました。この日の結果で2位の巨人と0.5ゲーム差となったDeNA。カード勝ち越しがかかる翌日の試合に向けて、「今日のような形でしっかりと攻撃も守りも頑張っていきます」と意気込みを語りました。