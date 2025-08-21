◆イースタン・リーグ オイシックス４―１３巨人＝延長１０回＝（２０日・ハードオフ新潟）

巨人の浅野翔吾外野手（２０）が２０日、決勝の２点適時二塁打を含む２安打３打点の活躍を見せた。イースタン・オイシックス戦（ハードオフ新潟）に「７番・中堅」で先発。４―４の同点で迎えた延長１０回は無死一、二塁のタイブレークで始まり、その後１死満塁の好機で小林の変化球を豪快に振り抜いて左越えに運んで２者が生還。二塁ベース上で力強く右拳を突き上げた。

状態が上がってきた。４点を追う４回１死三塁、カウント１―２から先発・高野の直球を打ち返し、鋭い当たりで中前適時打。３回まで４残塁と好機を生かせない中で、反撃の口火を切った。「右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折」から復帰して今月１５日に２軍合流後、初の複数安打で１６日から４戦連続と快音を響かせている。

新潟での３連戦の目標は、「最低でも１日１本打っていければ」だったが、それ以上の活躍でチームの４連勝に貢献。再び１軍の舞台に戻るため、さらに安打を積み重ねていく。（小島 和之）