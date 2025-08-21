◆キーンランドＣ追い切り（２０日・札幌競馬場）

週末の２重賞の追い切りが２０日、各地で行われた。サマースプリントシリーズ第５戦の第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（２４日、札幌）に出走するレイピアは札幌入り後も順調で、芝コースを伸びやかな脚さばきで駆け抜けた。

会津Ｓで２連勝を飾ってオープン入りを決めたレイピアは、好調キープで勢いに乗っている。札幌の芝コース単走で５ハロン７０秒４―１２秒３を馬なりでマーク。伸びやかなフットワークが目を引いた。篠原助手は「向こう正面からコーナーに入る時も折り合いがついていて、すごくいいイメージで追い切れた」と手応えの良さを強調した。

調整過程も予定通りに段階を踏んできた。１週前追い切りは栗東・坂路単走で５１秒５―１２秒２をマークして、びっしりと攻めて体調の良さをアピールしていた。「この馬は偉い子で、カイバも落ちないですし、へたった感じを一切見せない。使ってグングン良くなっていて、タフさに感謝です」と、何度もうなずいた。

祖母のクーヴェルチュールは、０７年のこのレースを制しており、まさしく血が騒ぐ舞台だ。「激しい気性の馬だったそうですね。この子も一生懸命走りますが、しっかりと我慢できるようになってきました」と篠原助手。３度目の重賞挑戦で出来の良さを生かし、初タイトル奪取を目指す。（坂本 達洋）