宝塚歌劇団の元トップスターで女優の大地真央が２１日までに自身のインスタグラムを更新。夫と初の夏の風物詩を体験した。

「先週初めて『徳島阿波おどり』最終日に行ってきました」と報告した大地。お祭り会場での夫とのツーショットを掲載し、お祭りの高揚感に高ぶって友人らとともに阿波おどりを踊ったことも明かした。

また、「翌日は、これも初めて『京都五山送り火』念願叶（かな）ってお友達のご自宅の屋上から見ることが出来ました」とも報告。「幻想的な光景と小雨が相俟（ま）ってより感動の古都の夜でした…」と大文字を前にこれまた夫とのツーショットを投稿した。

この投稿にファンからは「真央さんと森田さんのプライベートカジュアルスタイル好きです！」「本当に仲が良くてほのぼのします」「幸せ感満載のＳｈｏｔ」「阿波踊りとても楽しそうですね」などの声が寄せられている。

大地はインテリアデザイナーの森田恭通（やすみち）さん（５７）と、２００７年に再婚している。今年５月１１日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜・深夜０時５５分）に出演した際は、共通の知人の紹介で森田さんと知り合ったと明かし、「（夫が自身の）ファンでいてくれたみたいで。『ちょっとお食事を』みたいなところから。まあ、向こうが仕かけたみたいな」となれそめを語っていた。