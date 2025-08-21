ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２１日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演し、来日中の米マイクロソフト創業者ビル・ゲイツ氏を２０日にインタビューしたことを明かした。

安住アナは、ゲイツ氏を「昨日インタビューを行いました」と明かし、インタビューした写真、ゲイツ氏とのツーショットを公開し「絵になりますよね」とコメントした。

さらに「コンピューター界の天才にして、そして世界で最もお金を持っている１人とも言われていますが、ゲイツ財団ですが２０００億ドル、日本円にすると３０兆円というお金を今後、２０年間で使いきるということを決めています。マラリアなどの感染症をなくすグローバルヘルスにお金を使うということですが、大金を２０年間で使いきると事前に決めているあたりはさすがだなと思います」と明かした。

続けてインタビューについて「超ＶＩＰのインタビューになりますと、時間がありませんので同時通訳の方が複数入りまして前の人のコメントがしゃべり終わらないうちに、やや食い気味に通訳の人が入ってくれるんですが、超一流の通訳者の食い気味の食うタイミングがものすごく早くて、私がしゃべり終わらないうちに次の通訳の人が入って。ゲイツさん、そして、また通訳で…もう、なんか…大縄取りから抜けられないみたいな感じになっちゃって！興奮しました」と裏側を明かしていた。

その後、このインタビューは２３日の同局系「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）に放送することを告知していた。