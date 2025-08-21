Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ浦上仁騎（２８）が、古巣撃ちで前節の屈辱を晴らす。札幌は２０日、アウェー・甲府戦（２３日）に向けて宮の沢で練習を行った。フルメニューを消化した浦上にとって甲府は２１〜２２年にプレーしたクラブだが「札幌が勝つために、勝ち点３を奪うことだけを考えています」。感情は一切口にせず、３試合ぶり勝利だけを狙いに定めた。

１６日の秋田戦（０●２）の後半１９分、自陣でボールを奪われ２失点目を喫した。自身のＳＮＳでは「申し訳ないです」などと発信。１８日のオフを終えるまで「なかなか前向きになれなかった」と漏らした程、敗因を背負い込んだ。１９日の練習再開からは「本当に責任は感じているが俺は決して折れることはない」と誰よりも声を出してきた。引き続きＤＦの中心を務める戦いへ「守備は攻撃にいくための準備。その精度だったり感度は上げていかないといけない」。就任２戦目となる柴田慎吾監督（４０）に初勝利を贈れるよう、後方からリズムをつくる。

プレーオフ圏の６位仙台に勝ち点９差で残りは１２戦。「どんな状況でもこの１試合で全てが変わるという気持ちでやった先に、何かがあると思っている。北海道コンサドーレ札幌のエンブレムを背負っている覚悟と責任を、もう一度見つめ直して戦いたい」。目の前の一戦に全力を尽くし、道を切り開く。

（砂田 秀人）