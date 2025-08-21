明るいカラーが着たくなる夏はたまにモノトーンを差し込むとコーデのマンネリ回避に。重たくならないように、シルエットや素材感でメリハリを意識して。8月21日(木)のおすすめコーデをご紹介します。

ペプラムヘムで夏のモノトーンルックに動きをプラス

出典: 美人百花.com

ティアード状のペプラムフリルでシックなモノトーンコーデに旬な甘さをトッピング。重見えしがちな夏のブラックトップスも動きのあるデザインならフェミニンな奥行きが演出できます。

スカート￥14,960/INDIVI(ワールドプレス インフォメーション) ニット￥12,980/SNIDEL イヤリング￥38,500/Grosse(グロッセ・ジャパン)トートバッグ￥7,700/MERCURYDUO(MERCURYDUO ルミネエスト新宿店) バッグ￥66,000/コーチ(コーチ・カスタマーサービス・ジャパン)

掲載：美人百花2025年6月号「雨ニモマケズ元気に乗り切るレディの1カ月着回し劇場」

撮影/野口マサヒロ(WIND) スタイリング/筒井葉子(PEACE MONKEY) ヘアメイク/松田美穂 モデル/山本里菜 構成・文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集部