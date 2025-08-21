井上清華アナ“イメージとのギャップ”語る「よく言われるのが…」

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、8月21日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“イメージとのギャップ”について語った。



この日、小山内鈴奈アナから「井上さんはイメージとのギャップってありますか？」と聞かれ、井上アナは「私はよく言われるのが、『画面で見るよりは身長あるんだね』って言われます」と回答。



井上アナは身長161センチだが、「そんな高くもないんですけど、『やってセイカ！』のロケとかでも、『想像してたイメージと大きさが違って、分からなかったです、井上さん』とか言われたことあるんですよ」と語る。



小山内アナは「でも、画面と実物のギャップは、井上さんには感じてます」と話し、井上アナは「こんなに身近なのに！？」と驚いた。