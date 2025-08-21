「工藤静香」が愛車の「高級スポーツカー」公開！ 特注「“紫”内装」の「スペシャルな外車」どんなクルマ？

歌手「工藤静香」が愛車に乗って颯爽と登場！

歌手の工藤静香さんが2025年8月2日放送の「ヒロミのおせっ買い！（日本テレビ）」に出演。

ロケバラエティの出演は17年ぶりだという工藤さん。登場シーンでは愛車に乗って颯爽と現れ、その姿が話題となっています。一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。

工藤静香さんの愛車どんなモデル？（Photo：時事）

【画像】超カッコイイ！ 「工藤静香」×「高級スポーツカー」を画像で見る！

番組では、工藤さんがブラックのフェラーリに乗って登場。テロップには“1994年発売フェラーリ「F355」“の文字が表示されていました。

F355といえば、イタリアの高級自動車メーカーのフェラーリが1994年から1999年にかけて製造、販売していたミッドシップのスポーツカー。工藤さんのモデルは、2ドアクーペのベルリネッタと見られます。

F355のエンジンには3.5リッターV8エンジンを搭載。最高出力は380馬力、最大トルクは363Nmと、スポーツカーらしいパワフルな実力を発揮します。

外観は直線基調なデザインで、スポーツカーならではのワイド＆ローなボディのほか、90年代らしさを感じさせる味わい深いデザインです。

そんなF355は、今でもスポーツカーファンをはじめ、多くの支持を集めるフェラーリの人気モデルですが、工藤さんの愛車は凛々しいブラックに身を包んだ1台。

一方でインテリアは華やかなパープルカラーで統一されており、工藤さんのこだわりがつまった特別仕様といえます。

番組内ではインテリアが隅々まで映され、シートをはじめとする、細かい各所までパープルで仕上げられていることが見受けられます。

工藤さんは「オーダーメイドで全部作った」と語っており、出演者も思わず「かっこよ」と言葉をもらす場面も。

MT車の象徴でもある、時代を感じるシフトレバーがちらりと映るほか、フェラーリのシンボルである跳ね馬のボンネットマスコットの寄りのカットも。

出演者のヒロミさんが「ちなみにいくら？」と尋ねると、工藤さんは「1400万くらい」と答えていました。

工藤さんのこだわり抜いたオーダーメイド費用も合わせればその価格は遥かに上回ると予想されます。

そんな工藤さんが大切にしている愛車での登場シーンに、「工藤静香フェラーリ乗ってるのかかっこいいな」「昔から大切にしていてステキ」「この車が好きで長く乗ってるってことがクルマを見ると感じます」「かっこいいね静香さん」の声が寄せられるなど、多くの反響が集まっていました。