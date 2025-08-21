¡Ú¸½ÃÏÌ©Ãå¡Û¥í¥·¥¢·³¤Ë²¡¤µ¤ì´í¸±ÅÙ¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤·¤¿Á°Àþ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¿È¤òÅê¤¸¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÀï¤¦ÆüËÜ¿ÍµÁÍ¦Ê¼
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡ÖÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤À¤È¸ì¤ëÆüËÜ¿ÍµÁÍ¦Ê¼Banzai¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¤ÈÆ±Î½¡£ÎÓ¤ÎÃæ¤ËÔÏ¹è¤ò·¡¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤ËÌÂºÌ¥Í¥Ã¥È¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ëÁ´ÌÌ¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é3Ç¯È¾¡¢É®¼Ô¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇµÁÍ¦Ê¼¤È¤·¤ÆÀï¤¦Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡£³«Àï½é´ü¤«¤éÀï¤¤Â³¤±¤ë¿Í¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¿Í¡¢°ìÅÙÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤ËºÆÅÙÍè¤¿¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ØÅÏ¤êÊ¼»Î¤È¤Ê¤ë¼ã¼Ô¤â¾ï¤Ë°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£
´í¸±¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤é¤Ïº£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¡¢¥í¥·¥¢ÎÎ¥¯¥ë¥¹¥¯¤ÇÀï¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¡¢¤³¤ì¤«¤éÆþÂâ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î3¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´í¸±¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ëÆüËÜ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤ÎBanzai¤µ¤ó¡¢RH¤µ¤ó¡¢YH¤µ¤ó¡ÊÁ´16Ëç¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Banzai¤µ¤ó
Banzai¤µ¤ó¡Ê20ÂåÁ°È¾¡¿ÅìËÌÃÏÊý½Ð¿È¡¿¸µ¼«±Ò´±¡Ë¡¡ÎÙ¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤«¤é»Ø¼¨¤ò¤â¤é¤¤¡¢Banzai¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤Ï¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆFPV¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤¹¤ë
20ÂåÁ°È¾¡¢ÅìËÌÃÏÊý½Ð¿È¡¢¸µ¼«±Ò´±¡£àBanzaiá¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½ºß¤Î¥³¡¼¥ë¥µ¥¤¥ó¡ÊÉôÂâ¤Ç¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¡Ë¤À¡£
2023Ç¯11·î¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆþ¤ê¤·¡¢ºÇ½é¤ÏÊâÊ¼¤È¤·¤ÆÎ¦·³»±²¼¤ÎÉôÂâ¤ËÆþÂâ¡£Ë¤ÃÆ¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢Á°Àþ¤ÎÔÏ¹è¤ò»à¼é¤¹¤ëÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¤¤¿¡£Ä¾Â°¤Î¾®ÂâÄ¹¤ä¡¢·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤¬Àï»à¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢ÉôÂâ¤Ï¼óÅÔ¤Î¥¡¼¥¦¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Ì³¤òÂÔ¤Ä´Ö¤ÎµëÎÁ»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤ÉôÂâ¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Åö½é¤ÎÁªÂò»è¤Ï¹â³ÎÎ¨¤ÇÉé½ý¤«Àï»à¤¹¤ëÇ¤Ì³¡ÊÄÌ¾Î¥ß¡¼¥È¥°¥é¥¤¥ó¥À¡¼¡á¤Ò¤Æù´ï¡Ë¤òÃ´¤¦ÉôÂâ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤ÎÆüËÜ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢ÎÎÅÚËÉ±ÒÂâ³°¹ñ¿Í·³ÃÄ¤Î¥É¥í¡¼¥óÉôÂâ¤ØÆþÂâ¡£FPV¡Ê°ì¿Í¾Î»ëÅÀ¡Ë¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÁàºî¤ò2¥õ·î´Ö³Ø¤Ö¤È¡¢¤¹¤°¤ËÁ°Àþ¤ØÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¡¢É®¼Ô¤¬Banzai¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÉôÂâ¤ò¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ë¥¥¦½£ÅìÉô¤ÎÁ°Àþ¤À¡£
¡Öº£¤ÎÇ¤Ì³¤Ï¡¢Ì£Êý¤ÎÄå»¡¥É¥í¡¼¥ó¤¬°ÌÃÖ¤òÆÃÄê¤·¤¿Å¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆFPV¥É¥í¡¼¥ó¤òÈô¤Ð¤·¡¢Å¨¤òÝÓÌÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉôÂâ¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥Á¡¼¥à¤¬²þÂ¤¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£·úÊªÆâ¤ËÀøÉú¤¹¤ëÅ¨¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Áõ¹Ã¼Ö¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ê¡¢Å¨¤ÎÔÏ¹è¤ËÇúÃÆ¤òÅê²¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
FPV¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é±ó³ÖÁàºî¤¹¤ë¡£¥É¥í¡¼¥óËÜÂÎ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É·³¤¬À½ºî¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ÏÃæ¹ñÀ½¤Î»ÔÈÎÉÊ
¼ÂºÝ¤ËºîÀï¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥ß¥«¥¼¥É¥í¡¼¥ó¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÇúÈ¯Êª¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¯Æ°¡¦È¯¼Í¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï¿µ½Å¤µ¤òÍ×¤¹¤ë
ÔÏ¹è¤ò½Ð¤ÆÎÓ¤Î³°¤ì¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈ¯¼Í½àÈ÷¤ò¤¹¤ëBanzai¤µ¤ó
¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢àÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¥É¥í¡¼¥ó±Û¤·¤Ë»´·à¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï²¿¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÌá¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ»þÂå¤è¤ê¤â¡Ø¿Í¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÌÌ±Û¤·¤Ë¿Í¤ò»¦¤á¤ë¹Ô°Ù¤ò¡Ø¥²¡¼¥à´¶³Ð¤À¡Ù¤ÈÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¬¤ì¤¤Î»³¤ò¼ê¤Ç·¡¤ë¥í¥·¥¢Ê¼¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÊª¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦·³¤ÎÂ¾ÉôÂâ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¶á¤¯¤ËÍî¤Á¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¹½¤ï¤º¤¬¤ì¤¤Î»³¤ò·¡¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎFPV¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Â¾ÉôÂâ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¹ÂÎ¤È²¼È¾¿È¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÏÓ¤Ï¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤âÌ¿Ãæ¤·¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤ÍÍÁê¤ËÀ®¤ê²Ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤Ì³¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Ì¿Îá¤ò±Ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë²¼Ã£¤¹¤ëÌò³ä¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤¬¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤í¡£Èà¤Ï¤¬¤ì¤¤ËËä¤â¤ì¤¿Ãç´Ö¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡Ù
Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤º¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÀ®¸ù¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÈà¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ã¤·¤¤¹¶·â¤Ë¤âÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢Ãç´Ö¤ò½õ¤±½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ëÎÉ¤¤Ê¼»Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡×
Banzai¤µ¤ó¤ÎÄ¾Â°¤Î»Ø´ø´±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç5¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍµÁÍ¦Ê¼¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥é¥Æ¥ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÃÎ¼±¤â¤Ê¤¯¡¢±Ñ¸ì¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ÕÍßÅª¤Ë³Ø¤Ó¡¢º£¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬Èà¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥í¡¼¥ó¡¢ÁõÈ÷¡¢È¯ÅÅµ¡¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¾®Ââ¤ÇºÇ½é¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÈô¹Ôµ÷Î¥µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤Î¤âÈà¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×
¢RH¤µ¤ó
RH¤µ¤ó¡Ê20Âå¸åÈ¾¡¿ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹³°¿ÍÉôÂâ½êÂ°¡Ë¡¡Æþ±¡Ãæ¤Ë³¹Ãæ¤Ç¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò³À´Ö¸«¤Æ¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦
20Âå¸åÈ¾¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹³°¿ÍÉôÂâ¡ÊÊ©Î¦·³»±²¼¤Î³°¹ñÀÒ»Ö´êÊ¼ÉôÂâ¡Ë½êÂ°¡£
ºòÇ¯½Õ¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÆþ¤ê¤·¡¢³°¹ñ¿Í·³ÃÄ¤ËÆþÂâ¡£·±Îý¤ä´ðÃÏ·Ù¸îÇ¤Ì³¤Î¸å¡¢¥Ï¥ë¥¥¦½£¤ÎÁ°Àþ¥¨¥ê¥¢¤ÇÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉôÂâÁ´°÷¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Æ¡Ö¥¯¥ë¥¹¥¯¡Ê¥¦¡¦¥í¹ñ¶¶á¤¯¤Î¥í¥·¥¢ÎÎ¡£ºò²Æ¤Ë¥¦·³¤¬ÀêÎÎ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥í·³¤¬¤Û¤ÜÁ´°è¤òÃ¥´Ô¡Ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¥ä¥Ä¤Ï¤¤¤ë¤«¡©¡×¤È»Ø´ø´±¤ËÊ¹¤«¤ì¡¢Á´°÷¤¬¼ê¤òµó¤²¤¿¡£ÉôÂâ¤Ï·³Îò¤Î¤¢¤ëÊ¼»Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»Îµ¤¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
RH¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«5¥õ·î¤Ç½üÂâ¡£¸ÀÍÕ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Õ¥é¥ó¥¹¤ØÅÏ¤ê¡¢³°¿ÍÉôÂâ¤ØÆþÂâ¤·¤¿¡£Ê¶Áè¤ÎÁ°Àþ¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¤Ë¹ñÆâ¤Î¥Æ¥í·ÙÈ÷¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê·±Îý¤ò½Å¤Í¤¿¡£
º¸¤«¤é3¿ÍÌÜ¤¬RH¤µ¤ó¡£½êÂ°ÉôÂâ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹³°¿ÍÉôÂâ½Ð¿È¼Ô¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ê¤ÉÂ¿¹ñÀÒ¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ä±Ñ¸ì¤è¤ê¤â¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤¬¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë
¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾ï¤ËÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤µ¤ì¤ë²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤ÏÂ¤±à¶È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«......¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
RH¤µ¤ó¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÂâ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍè¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤Þ¤êÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊ¼»Î¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥¥ë¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤ÊÆ°µ¡¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡×
RH¤µ¤ó¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÊ¼»Î¤Î¥á¥À¥ë¡£ÂàÌò¸å¤Ê¤É¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¢Íø¤äÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦
ºòÇ¯12·îËö¡¢¥¯¥ë¥¹¥¯½£¤Î¥¹¥¸¥ãËÌÅìÉô¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥í·³¤Î¿ØÃÏ¤«¤é300m¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ê¡¢ÌÔ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¦·³¤ÎÔÏ¹è¤ò»à¼é¤¹¤ëÇ¤Ì³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÍ·â¤·¤Æ¤¯¤ë¥í¥·¥¢·³¤ËË¤·â¤Ç±þÀï¤·¤Æ¤â¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÅ¨¤¬Íè¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏËÌÄ«Á¯Ê¼»Î¤âÂ¿¿ô´Þ¤Þ¤ì¡¢Ë¤·â¤Ç70¿Í¶á¤¯»à¤ó¤À¤È¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¤·â¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤¿Å¨¤È¤Ï½Æ·âÀï¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤â3¡¢4¿Í¤ÏÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ÎÃæ¤Ë¤âËÌÄ«Á¯Ê¼¤¬¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤ÏÈ½ÊÌÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡×
ÀïÆ®¤ÇÉé½ý¤·¤¿º¸ÏÓ¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤ÎÉßÃÏÆâ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡¢Æ±¤¸ÉôÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÊ¼»Î¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ëRH¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢¿ôÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¸åÂà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢¤¢¤ëÔÏ¹è¤ò½Ð¤Æ¸åÊý¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¶á¤¯¤ËÍî¤Á¤¿Ë¤ÃÆ¤ÎÇËÊÒ¤¬º¸ÏÓ¤Ë»É¤µ¤ê¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯¥±¥¬¤ò¤·¤¿Ãç´Ö3¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢10»þ´Ö¶á¤¯ÌÚ±¢¤Ë¿È¤òÀø¤á¡¢µß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
RH¤µ¤ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¾Éô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼ê½Ñ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìÉô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅÃæ¡£º¸¼ê¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤Ò¤¬»Ä¤ê¡¢¤¢¤È²¿²ó¼ê½Ñ¤¹¤ë¤«¤âÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢µ¤¤µ¤¯¤ËÉ®¼Ô¤òÉÂ±¡¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥¯¥ë¥¹¥¯¤Ç¤ÎÀïÆ®¤Ç¡¢Ë¤ÃÆ¤ÎÇËÊÒ¤¬º¸ÏÓ¤Ë»É¤µ¤ê½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤Ç10²ó¶á¤¯¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢º£¤â¤Þ¤À¤Þ¤Ò¤¬»Ä¤ê¼£ÎÅÃæ¤À
RH¤µ¤ó¤Îº¸ÏÓ¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¥³¥¤¥óÂç¤ÎË¤ÃÆ¤ÎÇËÊÒ¡Êº¸¡Ë
¡Ö¥¯¥ë¥¹¥¯¤Ç»à¤ó¤ÀÃç´Ö¤âÂ¿¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¼£ÎÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÏÓ¤¬¼£¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÁ°Àþ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
£YH¤µ¤ó
YH¤µ¤ó¡Ê20ÂåÁ°È¾¡¿¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¿·³Îò¤Ê¤·¡Ë¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ë¥É¥Ë¥×¥íÀî¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Î´üÂÔ¤äÉÔ°Â¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿YH¤µ¤ó¡£¤â¤·ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç°åÎÅ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦
20ÂåÁ°È¾¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¢·³Îò¤Ê¤·¡£º£Ç¯5·î¡¢ÆþÂâÁ°¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤áÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìÉô¤ÎÅÔ»Ô¥É¥Ë¥×¥í¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
YH¤µ¤ó¤Ï¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¡Ê±ÒÀ¸Ê¼¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÆþÂâ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÁ°Àþ¤Ç¤Ï´í¸±ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÊâÊ¼Ç¤Ì³¤È¤Î·óÇ¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤ËºòÇ¯¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢¥¦·³¤Ï¸·¤·¤¤ËÉÀï¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¤¤Ë½¢¤¤¤¿³°¹ñ¿ÍÊ¼»Î¤¬²¿¿Í¤âÀï»à¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£·³Îò¤Î¤Ê¤¤YH¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¼º£¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ËÍ¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÌ¤À®Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢Âç³Ø¤Ç´Ç¸î³Ø²Ê¤Ë¹Ô¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤Î»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤ËÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢·³¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¹¥¯¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥í¥·¥¢Ê¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¡£³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ë¤È¡¢Æ±»þ¤ËÉôÂâ¤ËÆþ¤ëÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÊ¼»Î¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éÆþÂâ·±Îý¤ËÈ÷¤¨¡¢À²¤ì¤ÆÆþÂâ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£3Ê¬¤Î1¤¬Ã¦Íî¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î¹ç³Ê¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤òÌä¤ï¤ì¤ë»î¸³¤âËþÅÀ¡£¤µ¤é¤Ê¤ë·±Îý¤Î¸å¡¢Áá¤±¤ì¤Ð8·î¸åÈ¾¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤Ë¹Ô¤¯¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ØÏ¢¤ÎÊóÆ»¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀï¤¦ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¼»Î¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¥¦·³¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¼»Î¤Î´í¸±ÅÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Èà¤é¤Ë²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¦¡£
¡ü¾®Ê÷¹°»ÍÏº¡Ê¤³¤ß¤Í¡¦¤³¤¦¤·¤í¤¦¡Ë¡¡
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï°ÊÍè¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¼þÊÕ½ô¹ñ¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï2015Ç¯¥È¥ë¥³¡¦¥¯¥ë¥É¿Íµï½»ÃÏ°è¤ÎÆâÀï¼èºà¡¢2019Ç¯¹á¹ÁÌ±¼ç²½¥Ç¥â¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
»£±Æ¡¦¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó ¾®Ê÷¹°»ÍÏº