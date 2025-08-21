東野圭吾×福山雅治『ガリレオ』劇場版3作品を一挙放送 映画『ブラック・ショーマン』公開記念
フジテレビは、俳優の福山雅治が主演を務める映画『ブラック・ショーマン』が9月12日に公開されることを記念し、、同作同様に東野圭吾×福山雅治で制作された大ヒットシリーズ“ガリレオ” 劇場版3作品を一挙に放送する。
【写真】22歳当時の“すっぴん”写真を公開した福山雅治
第一弾は2008年公開の『容疑者ｘの献身』。福山雅治演じる天才物理学者・湯川学ＶＳ堤真一演じる天才数学者・石神哲哉。湯川の想像を超える「本物の天才」による論理的思考。「献身」という名に隠された事件の真相。人は人をここまで愛せるのか…。
第二弾は2022年公開の『沈黙のパレード』。完全黙秘をつらぬき、無罪となった男・蓮沼が被害女子学生の住んでいた町に戻って来た。町全体を覆う憎悪の空気の中、迎えた夏祭りのパレード当日、蓮沼が殺された。「沈黙」に隠された「真実」を解き明かせるか…？
第三弾は2013年公開の『真夏の方程式』。美しき海の街で、真夏の夜に起きた不可解な事件―それは、事故か、殺人か。複雑に絡み合う因縁。重ねられた嘘と罪。そして深まりゆく「謎」…。ガリレオ・湯川は、その哀しき方程式を解き明かすことができるのか。
『ガリレオ』は、東野圭吾の推理小説で物理学者・湯川学を主人公とした連作ミステリーシリーズ。原作とした連続ドラマ 『ガリレオ』を2007年10月期に月9枠で放送した。翌2008年には映画『容疑者ｘの献身』が、2013年４月には再び連ドラ化され、６月には映画『真夏の方程式』が公開。その後も2022年には『沈黙のパレード』が公開された。
第一弾は9月13日、第二弾は20日、第三弾は10月4日に放送予定。
【写真】22歳当時の“すっぴん”写真を公開した福山雅治
第一弾は2008年公開の『容疑者ｘの献身』。福山雅治演じる天才物理学者・湯川学ＶＳ堤真一演じる天才数学者・石神哲哉。湯川の想像を超える「本物の天才」による論理的思考。「献身」という名に隠された事件の真相。人は人をここまで愛せるのか…。
第三弾は2013年公開の『真夏の方程式』。美しき海の街で、真夏の夜に起きた不可解な事件―それは、事故か、殺人か。複雑に絡み合う因縁。重ねられた嘘と罪。そして深まりゆく「謎」…。ガリレオ・湯川は、その哀しき方程式を解き明かすことができるのか。
『ガリレオ』は、東野圭吾の推理小説で物理学者・湯川学を主人公とした連作ミステリーシリーズ。原作とした連続ドラマ 『ガリレオ』を2007年10月期に月9枠で放送した。翌2008年には映画『容疑者ｘの献身』が、2013年４月には再び連ドラ化され、６月には映画『真夏の方程式』が公開。その後も2022年には『沈黙のパレード』が公開された。
第一弾は9月13日、第二弾は20日、第三弾は10月4日に放送予定。