ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、「ピーターラビットのポットラックハロウィンアフタヌーンティー」を9月1日から10月31日まで提供する。

コンセプトは、ピーターと仲間たちがそれぞれお菓子や料理を持ち寄ったハロウィンパーティー。スイーツには、ティミーのしっぽをイメージしたキャロットケーキや、リビーの洋服カラーにアレンジしたケーキ、ピーターの妹たちが収穫したベリーをトッピングしたベリーヌ、ジョニーのしっぽと帽子をイメージしたチョコレートを飾ったショートブレット、ベンジャミンが被っている帽子とハンカチを表現したピスタチオムースなどをラインナップする。

スペシャルディッシュには、ピーターのジャケットカラーのマカロンやマグレガーおじさんの畑にある赤すぐりを使ったコーヒーマロンイートンメスを楽しめる。セイボリーは、トッドの洋服カラーを表現したグリーンピースのキッシュ、花束を持ったダッチェスをイメージしたクスクスのサラダ、モッツァレラチーズでトムの足あとを象ったカプレーゼ、マグレガーおじさんの畑で収穫した野菜を使用したガーデンワッフルなど。ドリンクはウィッタードの紅茶をはじめとする28種類を提供する。

1階ニューヨークラウンジでの提供時間は午前11時半から午後7時まで。料金は7,700円から。インルームダイニングでの提供時間は午前11時から午後7時半まで。料金は6,600円から。

通常プランに加えて、ピーターをイメージしたスペシャルモクテル付きプランや、お花とともにキャラクターのフラワーピックを持ち帰りできるプランを用意するほか、ピーターと記念撮影ができる限定イベントも開催する。