µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î17ºÐÄï¡¦±Í»Ë¤¬¥½¥·¥¨¥À¤òÂàÃÄ¢ªJ£±¥¯¥é¥Ö¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤ÈÃÏ¸µ»æÊóÆ»¡ªÆüËÜµ¢¹ñ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡© ·»¤Îµî½¢¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©¡Ö¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÉÔ°Â¤ò¡Ä¡×
¡¡¶Ã¤¤Î°ìÊó¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÄï¤Ç¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿17ºÐ¤ÎMF±Í»Ë¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¿·Å·ÃÏ¤ÏJ£±¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ÃÏ£¸·î20Æü¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÎÃÏ¸µ»æ¡ØNOTICIAS DE GIPUZKOA¡Ù¤¬¡¢¡Ö¥¯¥Ü¤ÎÄï¤¬¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤òÎ¥¤ì¤ÆÆüËÜ¤Ø¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¤¥¸¡¦¥¯¥Ü¡Ê¥¿¥±¤ÎÄï¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥æ¡¼¥¹¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç£³¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¥¿¥±¼«¿È¤ÎºßÀÒ¥·¡¼¥º¥ó¿ô¤ÈÆ±¤¸¡Ë¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ã¤Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¡¢³Ø¶È¾å¤Î½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¥®¥×¥¹¥³¥¢½£¤Ç³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë¤«¡¢Êì¹ñ¤Ç¿·¤¿¤Ê³Ø¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤«¤À¡£¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÊì¹ñ¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê³Ø¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¤³¤Î·èÃÇ¤¬¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥¨¥¤¥¸¤Î¾õ¶·¤ËÁ´ÌÌÅª¤ÊÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢Èà¤¬Ë¾¤àÆ»¤ò¿Ê¤à´°Á´¤Ê¼«Í³¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÉÔ°Â¤òÊú¤«¤»¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÂàÃÄ¤Ï¡¢¥¿¥±¤Î¾Íè¤Ë²¿¤é±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝ¤Îµî½¢¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¤âÃíÌÜ¡ªµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÎÄï¡¦±Í»Ë¤¬Ã¡¤¹þ¤ó¤ÀÁ¯ÎõÃÆ
