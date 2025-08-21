20日、備蓄米の販売の継続が発表されましたが、これから市場に出回る新米の価格に、変化はあるのでしょうか？ 20日夜、BS日テレの番組で小泉農林水産相は「価格が一気に上がることを食い止める作用はあると思う」などと述べました。

◇

“釜焼き”のとんかつが売りだという横浜市の飲食店で、20日夜。

──コメとの相性どう？

お客さん

「最高です」

ただ今年5月、創業以来58年続けてきたごはんのおかわり無料を有料に。

とんかつ店 堀内健一代表

「コメは（仕入れ値が）一番高いときで倍ぐらい。経営を考えると（有料に）せざるを得なかった。おなかいっぱいにして帰っていただきたいというのがあるので、そこは心苦しい」

◇

経営を圧迫し続けるコメ価格。高止まりが続く中、20日に小泉農林水産相が発表したのは、今月末までとしていた備蓄米の販売期限の延長です。

20日夜、BS日テレの番組「深層NEWS」に出演した小泉農林水産相は…。

小泉農水相

「2000円の随意契約米、3000円台の入札米、4000円〜5000円台の銘柄米を仮に今回、きょう決めた随意契約の備蓄米を販売延長をせずに、8月末までに売り切ることが前提なので予定通りやめますとやったら、2000円台のコメが世の中からなくなる。販売延長をやったことによって、価格が一気に上がることを食い止める作用はあると思う」

◇

20日夜、『news zero』が訪ねたのは、神奈川県のコメ販売店。

並木雲楓フィールドキャスター

「すごい量のコメですね」

コメ販売店 内野敦代表

「備蓄米ですね」

積み上げられていたのは、5トンの備蓄米です。

コメの価格高騰を抑えるため行われている、備蓄米の随意契約。業者は、新米が本格的に流通し始める前の今月末までに売り切る約束でしたが、3分の1以上が届いていないことから、農水省は販売期限の延長を決めました。

こちらの販売店は、仲間の店と共同で6月に10トン購入しましたが…。

──10トンのコメが来たのはいつ？

コメ販売店 内野敦代表

「7月23日。3か月で売らないといけないのが、約2か月遅れで入ってきた。あと1か月で8月末までに売らないといけないと必死だった」

小泉農水相は、延長された販売期限について「引き渡されたあと1か月以内で売り切る努力をしていただきたい」と述べています。

さっそく、20日夜に行われた商店街のお祭りで販売。30袋売れたといいます。

コメ販売店 内野敦代表

「9月まで延びたので完売したい」

◇

一方で、新米も出回り始めましたが、驚くのはその価格。

──一番値段が高いのは？

コメ販売店 荒金一仁代表

「高知県産の『よさ恋美人』。5キロで7800円」

──7800円。だいぶ高いですね。

コメ販売店 荒金一仁代表

「例年の大体2倍くらい。過去最高金額なので商売しづらいですね」

◇

取材した都内のスーパーは、新米が高値の間は入荷を控えて、備蓄米や令和6年度産のコメの販売を続けていくといいます。

買い物客

「1回くらいは新米食べたい。5000円近かったら（購入を）考える。備蓄米も買ってます」

──今のコメ価格どう？

買い物客

「高すぎる。最近消費も減ってる」

コメの生産者は、備蓄米の価格に消費者が慣れてしまわないか、不安を感じていました。

コメ生産者 染谷茂さん

「（コメ作りは）いろんな機械も資材も必要。採算がとれればいい。自分たちが作ったコメがそれなりの価格で売れて、来年に続けばいいのかな」

◇

専門家は、節約したい消費者の選択肢が増えるメリットがあるとした上で…。

流通経済研究所 折笠俊輔主席研究員

「新米のニーズと随意契約の備蓄米のニーズは、消費者にとって違う。新米の価格へのインパクトはないかな」

猛暑などの影響で不作への不安感があり、新米が出回っても高止まりが続くと指摘します。

（8月20日放送『news zero』より）