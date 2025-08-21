ÍýÍ³¤Ç¤â¡¢¸¶°ø¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÄÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ºÇ½é¤ËÉ¬¤ºÊ¹¤¯¡È1¤Ä¤Î¤³¤È¡É¤È¤Ï¡©
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¡ÖºÇ½é¡×¤ËÊ¹¤¯1¤Ä¤Î¤³¤È
Éô²¼¤äÆ±Î½¤ËÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏºÇ½é¤Ë²¿¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¦¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡¦¡Ö¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¡©¡×
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¼ÁÌä¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬²ñÏÃ¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ºÇ½é¤ËÉ¬¤ºÊ¹¤¯¤Î¤Ï¡¢ÍýÍ³¤ä¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡ÖÅú¤¨¤Å¤é¤¤¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤¿Áê¼ê¤Î¡È²ò¼á¡É¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Âå¤ï¤ê¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö»ö¼Â¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥À¥á¤Ê¼ÁÌä¤Ï¡ÖÍýÍ³¤ä¸¶°ø¡×¤«¤éÆþ¤ë¤³¤È
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤ä¡Ö¸¶°ø¤Ï²¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿Â¦¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤ÏÆÃ¤ËÅú¤¨¤ëÁê¼ê¤Ë¡Ö²¿¤«¤·¤é¤ÎÉé¤¤ÌÜ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡×¤Ë¸²Ãø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢ËÉ¸æÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÅú¤¨¤ä¸À¤¤Ìõ¤¬Àè¤ËÎ©¤Á¡¢´Î¿´¤Ê¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦°¤¤Îã¡§¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÊó¹ð¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¡©¡×
¡¦°¤¤Îã¡§¡Ö¸¶°ø¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡©¡×
¤³¤ì¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ï°à½Ì¤·¡¢ËÜÅö¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢¡Ö²Ì¤¿¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤â¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤ËÍýÍ³¤ä¸¶°ø¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï
Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¡Ö»ö¼Â¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢»ö¼Â¤òÃ¸¡¹¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¤¤Îã¡§¡ÖÊó¹ð¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿»þ¤À¤Ã¤¿¡©¡×¡ÊWhen¡Ë
ÎÉ¤¤Îã¡§¡ÖºÇ½é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¡ÊWho¡Ë
ÎÉ¤¤Îã¡§¡Ö¥¨¥é¡¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï²¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡©¡×¡ÊWhat¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»ö¼Â¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢É¬Í×¤Ê²þÁ±ºö¤â¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤Ë¤Ï¡ÖÀÕ¤á¤ë¡×¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤â°Â¿´¤·¤ÆÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤òÎäÀÅ¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬ºÇ½é¤ËÉ¬¤º¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢¡ÖÌä¤¤µÍ¤á¤ë¼ÁÌä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼ÁÌä¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¤è¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
