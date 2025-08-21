´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢ºÙ¿È¤ÇÈþµÓ¤ÊÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ÄÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¯¥ß¥Ë¥¹¥«¥¦¥§¥¢SHOT¡ÚPHOTO¡Û
´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó2¤¬¡¢ÈþËÆºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¥¦¥§¥¢SHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ»¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó2¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥¦¥§¥¢SHOT
¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó2¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö»ä¤À¤±¼Ì¿¿¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢À²¤ìÅÏ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¤È¹¡¹¤È¤·¤¿¼«Á³¤Î¹¤¬¤ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤ë¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó2¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Çò¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢Çö¼ê¤ÎÄ¹Âµ¥Ë¥Ã¥È¤ËÀÄ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó2¡£ºÙ¿È¤Ê¤¬¤é¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÇòÈ©¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÈþµÓ¤âÆ²¡¹¤ÈÈäÏª¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó2¤Ï1996Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£2013Ç¯¤ËKLPGA¡Ê´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ë¤ËÆþ²ñ¤·¡¢¼ç¤Ë¤Ï¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ê2Éô¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥É¥ê¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ÏÄÌ»»68Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¹ç·×Ìó1311Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó141Ëü±ß¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²áµî¤ËÆüÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó¡Ê37¡Ë¤ÏÊÌ¿Í¡£´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÆ±À«Æ±Ì¾¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ²ñ½ç¤ÇÌ¾Á°¤Î¸å¤í¤Ë¿ô»ú¤òÉÕ¤±¤Æ¶èÊ¬¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Á¥§¡¦¥Ê¥è¥ó2¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£