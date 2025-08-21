Google Pixelの新モデル「Pixel 10」シリーズが発表された。これにあわせ、オンラインのGoogleストアではキャンペーンが始まった。期間は9月8日まで。

キャンペーンの内容は、Google ストアポイントの還元と対象スマホの買い取りによる還元で、端末価格を実質的に値引きするというもの。

Pixel 10

たとえば「Pixel 10」128GBの場合、12万8900円という価格だが、Google ストアポイント3万円分を付与。Pixel 9を下取りに出すと最大4万9100円が払い戻され、計7万9100円の実質還元となり、4万9800円になるとうたう。

Pixel 10 Pro/Pro XLでは最大5万6000円分のGoogle ストアポイント、Pixel 10 Pro Foldでは6万円分がそれぞれ付与される。さらにスマホの下取りで実質負担額を下げる。

下取り額は、スマホを送付し、査定したあとに決まることになるが、目安の金額をサイト上で確認できる。たとえば「iPhone 12」128GBでディスプレイが破損しておらず、正常に動作しているのであれば、下取りは1万2000円。「iPhone 14」128GBでは3万3000円になるという。