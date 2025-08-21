「ＤｅＮＡ７−４広島」（２０日、横浜スタジアム）

敗戦の中で価値ある活躍だった。広島のサンドロ・ファビアン外野手（２７）が来日初の１試合５安打をマーク。球団助っ人では２００４年にシーツが放って以来、２１年ぶりの快挙となった。五回には特大の１４号ソロをたたき込むなど、頼もしい打撃で打線をけん引。３位・ＤｅＮＡに４ゲーム差に広げられたが、２１日の３戦目でカード勝ち越しを狙う。

序盤の大量失点で沈んだ左翼席を盛り上げた。鋭いスイングで次々と打球を外野へ運ぶ。ファビアンが“無双”状態に突入だ。来日初の５安打の大暴れを見せたドミニカンは、敗戦を悔やみながらも「良いアプローチができたよ」と充実感を漂わせた。

三回までに２安打を放ち、２−５で迎えた五回無死だ。東が投じた初球の内角カットボールを完璧に捉えると、打球は左翼席上段に着弾。“確信歩き”を披露した１４号ソロは３試合ぶりの特大弾。「甘い球に対していい反応で打つことができた。自分のスイングで振り抜けました」と納得顔で振り返った。

この試合まで１８打数４安打、打率・２２２と、苦戦が続いていた東から３打席連続安打と攻略に成功。「目線を上げて、打てるゾーンを待っていた」といずれも浮いた変化球を一振りで仕留める対応力の高さを見せた。その後、七回は宮城から中前打、九回にも入江の直球を中前へ。常に追いかける展開の中で、最後まで戦う姿を示した。

１試合５安打は「野球人生で初めてだよ」と笑顔。球団の助っ人では２００４年４月１４日・阪神戦でシーツがマークして以来、２１年ぶりの快挙となった。「毎打席、安打のことだけじゃなくて、チームがどうすれば点を取れるかを考えている。今日は５安打出てよかったよ」と献身的な姿勢が好結果につながった。

一時は首位打者に立つなど開幕から好調をキープしていたが、７月は月間打率・１４９と低迷。「７月はまだ（日本の）暑さに慣れていなかった。これだけ連続で試合に出たこともないし、疲れもあったよ」と環境への適応に苦しむ中でも練習量は落とさなかった。「練習は同じリズムでやっている。８月の大事な時に自分のベストを出さないといけないと思っていたよ」と辛抱強く調整を続けていた。

新井監督は「なかなか５安打というのはできることじゃないのでね」と猛打を絶賛。５点差からコツコツと反撃した打線を引っ張った助っ人へ、前向きな言葉を贈った。

チームは３位・ＤｅＮＡに敗れ、再び４ゲーム差に広げられた。２１日の同戦には何としても勝利し、カード勝ち越しを決めたい。「すごい大事な戦いが続いてる。自分のベストを出さないといけないと思っているよ」とファビアン。自慢のバットでチームを勝利へと導いていく。

◆２１年ぶり！球団助っ人の１試合５安打 広島助っ人選手の１試合５安打は２００４年４月１４日・阪神戦でのシーツ以来、２１年ぶり。この時のシーツは６打数５安打４打点。また、今季の広島選手の１試合５安打はファビアンが初で２４年８月９日・阪神戦での坂倉以来。