元人気セクシー女優の霜月るなが20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ダウンタウンによるインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」が11月1日から開始されることが発表されたことに歓喜した。

霜月は、ダウンタウン松本人志（61）が開催した16年の大阪での飲み会に参加。その後、松本を応援する発言をするなどしてきたことで知られる。

今回の投稿では「11月1日が最高の日になりそう！！」と切り出し「11月1日は、松ちゃんのお母さんのお誕生日らしいです。松ちゃんファンの方が教えてくれました笑。ありがとう」と記すと「嬉しくて心に留めておけないからまたポストしちゃいました」と興奮を隠せない様子。「11月1日から世の中が笑いと笑顔で溢れる予感、、、」とつづった。

吉本興業は20日に「新配信サービス『ダウンタウンチャンネル（仮称）』開始のお知らせ」とし、「弊社所属ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス『ダウンタウンチャンネル（仮称）」を2025年11月1日（土）に開始することが決まりましたのでお知らせします」と発表。「本サービスに向けて、サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築しました。ユーザーが参加できる機能も取り入れており、スマートフォン、パソコン、テレビで視聴できます」と説明した。「また、ダウンタウンチャンネル（仮称）で配信する新たなコンテンツに関しては、弊社が組成し、国内外の企業から出資していただいたコンテンツファンドの資金を活用して制作してまいります」とも記した。「サービス名称、料金、コンテンツの内容等の詳細は決まり次第、改めて公表させていただきます。ぜひ、新配信サービスにご期待ください」と呼びかけている。吉本興業は昨年12月に国内外の企業からの出資を受け、海外販売などのビジネス展開を視野に入れたファンドを設立。数十億円規模を想定しており、資金は今回のチャンネルの第1弾コンテンツ制作にも充てられる見込みとなっている。

霜月は、松本が開催した16年の大阪での飲み会に参後、これまで松本をめぐる「週刊文春」の記事については、その一部内容を「デタラメな記事」「嘘だらけの記事」などと主張してきた。その後も具体的に同誌記事に反論したり、松本が名誉毀損（きそん）されたとして訴訟を起こした後は、松本を応援する発言をするなどしてきたことで知られる。

霜月は先月7日をもってセクシー女優を引退した。霜月はキャンギャル、DJ、アーティストなどとしてマルチに活躍している。

松本は、女性への性的行為強要疑惑が報じられた影響などで、昨年1月から出版社との裁判に注力するため活動休止。同11月に双方合意のもと裁判は終結したが活動は休止したまま。復帰の場として濃厚な同チャンネルでの動向に注目が集まっている