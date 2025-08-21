巨人の田中将大投手（３６）が、２１日のヤクルト戦（神宮）で日米通算１９９勝目を目指して先発する。１軍再昇格後、先発は３度目。「自分のベストのボールをやっぱり投げ続けるっていうことをやっていけばいいと思う」と静かに闘志を燃やした。

神宮での登板は楽天時代の２００８年５月２５日のヤクルト戦以来、６２９７日ぶり２度目だ。１７年前は７回２失点で白星を挙げた。狭い球場で当然、一発も警戒しなければならないが、今季はここまで被弾ゼロ。「あんまり考えすぎるとピッチングが窮屈になるので、しっかりと一球一球、自分の意図を持って、ベストのボールを投げ続けていく、それが一番大事だと思います」と自然体で臨むことを誓った。

２０日は、敵地でキャッチボールなどで最終調整した背番号１１。「先発ピッチャーはゲームの入りは、やっぱりすごい難しいと思う。ただ、その中でどれだけしっかり抑えていけるかどうかだと思うので。自分のやることやること、その日その日、しっかり考えてマウンドに立っているので、それが大事かなと思います」。現状の最大限の力をマウンドでぶつけていく。