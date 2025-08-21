◆パ・リーグ 日本ハム６―５オリックス（２０日・エスコンフィールド）

日本ハムは２０日、点の取り合いとなったオリックス戦（エスコン）を６―５で制し４連勝。貯金を今季最多の２４とし、首位ソフトバンクとの３ゲーム差をキープした。「１番・右翼」でスタメン出場した水谷瞬外野手（２４）は、７月４日の楽天戦（エスコン）以来、今季２本目となる初回先頭打者弾。チームに勢いをもたらした。

いつもとは違う音楽に乗って登場した水谷が、いきなり試合を動かした。初回、試合前にパフォーマンスを披露した「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」の「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を登場曲に使用。フルカウントからの６球目、オリックスの先発・佐藤の１４２キロを右翼ブルペンにたたき込んだ。７月２６日以来の一発となる先制１１号ソロに「約１か月ぶりの先頭打者ホームラン、気持ちいいですね。ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥに感謝」と笑った。

今季２７度目の１番起用だが、１番でスタメン出場するとチームは２０勝７敗と驚異の勝率７割４分１厘を誇る。本塁打も１１発中１０本が１番スタメンで放ったもの。打線に勇気をもたらすリードオフマンが、激しい優勝争いの中で存在感を高めていく。（山口 泰史）

〇…試合前に、７人組アイドルグループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ（キャンディーチューン）」が歌唱＆ファーストピッチを披露した。９月１３、１４日に苫小牧市で開催される音楽フェス「ＴＯＭＡＫＯＭＡＩ ＭＩＲＡＩ ＦＥＳＴ ２０２５」への出演が決定しており、先駆けてのスペシャルコラボ企画。代表曲「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を披露すると、北海道出身の小川奈々子がファーストピッチ。きつねダンスにも参加するなど、スタンドを魅了した。