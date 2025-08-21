¤Ê¤¼¤«¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¡ÖÌ¡²èÁ´´¬¥»¥Ã¥È¡×¤òÇä¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö»Í¹ñ¤Î¸©¡×
¥á¥ë¥«¥ê¤¬¹Ô¤Ã¤¿47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¡ÖÇä¤ê¤¬¤ÁÇã¤¤¤¬¤ÁÂçÄ´ºº¡×¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢ÇäÇã¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ä´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥ºµ»ö¡£º£²ó¤Ï¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÊÔ¤Ç¤¹ ¡£
µþÅÔÉÜ¤Î¿Í¤Ï³¨ÇÏ¤òÇä¤ê¤¬¤Á
µþÅÔ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¼é¤ê¤ä³¨ÇÏ¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ë¥«¥ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ¤Î¿Í¤¬³¨ÇÏ¤òÇä¤ê¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â³¨ÇÏ¤Ï¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤ËÊôÇ¼¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨ÇÏ¤ÏÊôÇ¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÂÄêÉÊ¤ä¤ªÅÚ»ºÍÑ¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¥³¥é¥Ü³¨ÇÏ¤Ï¡¢¤ª´ê¤¤»ö¤ò¤«¤¤¤ÆÊôÇ¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÇã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³¨ÇÏ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÇä¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¸þ¤±¤ËÅ¾Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ä¤·³è¥Ö¡¼¥à¡£µþÅÔ¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¢¸òÄÌÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¿¾¯²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÇã¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤·°Â¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³¨ÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¿À¼ÒÊ©³Õ¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¸æ¼ë°õ¤â¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸æ¼ë°õ¤¬Âç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¤Î¸æ¼ë°õ¤¬¥á¥ë¥«¥ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëç¿ô¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¸æ¼ë°õ¤¬1ÂÎ¤¬1Ëü±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¸æ¼ë°õ¤ò¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¸æ¼ë°õ¤ò¼øÍ¿¤¹¤ë¿À¼ÒÊ©³Õ¤¬¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨ÇÏ¤ä¸æ¼ë°õ¤Ê¤É¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿À¼Ò¤ä¤ª»û¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¸å¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥á¥ë¥«¥ê¤Î½ÐÉÊ¶Ø»ßÊª¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á½ÐÉÊ¤¹¤ëÂ¦¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëÂ¦¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹áÀî¸©¤Î¿Í¤ÏÌ¡²èÁ´´¬Çä¤ê¤¬¤Á
Ì¡²è¤ÎÁ´´¬¥»¥Ã¥È¤Ï¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¹áÀî¸©¤Î¿Í¤Ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÇä¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥á¥ë¥«¥ê¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¸©¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²È¤Î¶õ´Ö¤ä¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¡²è¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿¤é½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¤³¤È¡£Ì¡²èÁ´´¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
Ì¡²èÁ´´¬¥»¥Ã¥È¤ÏÈæ³ÓÅªÇä¤ê¤ä¤¹¤¤¾¦ÉÊ¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÌ¡²èÁ´´¬¥»¥Ã¥È¤Ê¤é½ÐÉÊ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÇä¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¼Â¤ÏÉ®¼Ô¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌ¡²èÁ´´¬¥»¥Ã¥È¤òÇä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Çã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤¦»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ì¡²èÁ´´¬¥»¥Ã¥È¡Ê¾¯Ç¯Ì¡²è¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡Ë¤Ç¹âÃÍ¤ÇÇä¤ì¤¿Ì¡²è¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ç¤·¤¿¡£50¼þÇ¯¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´45´¬¥»¥Ã¥È¤¬Ìó9Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ï¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤äÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡¢¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¤Ê¤É¤â¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¡²èÁ´´¬¥»¥Ã¥È¤ò½ÐÉÊ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢1ºý¤º¤Ä¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÁ´´¬¥»¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÌÜÎ©¤Ä¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤Á¤ó¤È·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÃæ¸Å¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿Ì¡²è¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤âµºÜ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÃÍ»¥¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤é¡ÖÁ´´¬¿·ÉÊ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤â¤·Á´´¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¿·ÉÊ¤òÇã¤¤Â¤·¤Æ¤Ç¤âÁ´´¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Êý¤¬Çä¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¼Ô¤ÏÁ´´¬¤ò°ìµ¤¤ËÂ·¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1ºý¤Ç¤â·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¿·ÉÊ¤ÎÌ¡²èËÜ¤òÇã¤¦¤Î¤ÏÂ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç·ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åçº¬¸©¤Î¿Í¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼Çã¤¤¤¬¤Á
Åçº¬¸©¤Ë¤Ï±ï·ë¤Ó¤ÇÍÌ¾¤Ê½Ð±ÀÂç¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îø¿Í¤ä²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹ÂçÀÚ¤ÊÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÇã¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥µ¥¤¥º¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Åçº¬¸©¤Î¿ÍÃ£¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¼¼Æâ¤Ë¾þ¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¡¢¤Ä¤Þ¤ê°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ä¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾þ¤ê¤â¤Þ¤È¤á¤Æ½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Á´Éô¤ò¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤ÐOK¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÇä¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷ÎÁ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÂðµÞÊØ¤ä¤æ¤¦¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¹â¤á¤ËÀßÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¹ØÆþ¤·¤¿»þ¤ÎÈ¢¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¥Ä¥ê¡¼¤¬Æþ¤ëºÊñºà¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á÷ÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¥µ¥¤¥º¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢È¢¤ò¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½ÐÉÊºî¶È¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊñ¤¬°Õ³°¤ÈÂçÊÑ¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ë¥«¥ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¥Ð¥«¥é¤ä¥í¥¤¥ä¥ë¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¤Ê¤ÉÍÌ¾¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃÖÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤Ï¼è°ú²Á³Ê¤¬9Ëü±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤è¤ê¤â¹â²Á³Ê¤Ç¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¼è°ú¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¨Àá¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²Æ¤Ë½ÐÉÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼êÊü¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²Á³Ê¤ò°Â¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ½ÐÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æµ¨Àá¤ò¤º¤é¤·¤Æ²Á³Ê¤¬°Â¤¤¤â¤Î¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²Á³Ê¤ä¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¼¡Âè¤Ç¤ÏÇä¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÇã¤¤¤¬¤Á¡×¡ÖÇä¤ê¤¬¤Á¡×¤Î»»½ÐÊýË¡¡§¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×Æâ¤Ë¤Æ³ºÅö¥¡¼¥ï¡¼¥É(Îã¡§Ì¡²èÁ´´¬)¤¬¾¦ÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇã¤¤¤¬¤Á¡×¤Ï¡ÖÇÛÁ÷Àè¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Î³ºÅö¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¿ô / Åö³ºÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¹ØÆþ¿ô¡×¡¢¡ÖÇä¤ê¤¬¤Á¡×¤Ï¡ÖÈ¯Á÷¸µ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Î³ºÅö¾¦ÉÊ¤Î½ÐÉÊ¿ô / Åö³ºÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´½ÐÉÊ¿ô¡×¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤½ç¤Ë½Ð¤·¤¿ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°¤è¤ê¡£
´ü´Ö¡§2024Ç¯4·î1Æü¡Á2025Ç¯3·î31Æü
