球宴明け後、7月末の補強期限までに、元阪神の藤浪晋太郎と青柳晃洋が米球界からDeNA、ヤクルトに入団したほか、巨人も米独立リーグの外野手・乙坂智を獲得するなど、駆け込み補強が相次いだ。首位に大きく離されたチームも、クライマックスシリーズ（CS）進出をかけたシーズン終盤の巻き返しに全力を挙げるなか、彼らがどれだけ貢献できるか注目される。そして、過去にもシーズン後半の緊急補強でクローズアップされた男たちがいた。【久保田龍雄/ライター】

【好投】今年4月、楽天戦で力投するロッテの沢村拓一投手の姿

沢村を獲って良かったと思われるように

まず、巨人では3軍落ちの屈辱を味わうなど、不遇をかこっていたのに、ロッテ移籍後、セットアッパーとして鮮やかに復活を遂げたのが、沢村拓一である。

DeNAに移籍した藤浪晋太郎

コロナ禍でシーズン開幕が3ヵ月遅れた2020年、巨人10年目を迎えた沢村は、登板13試合で防御率6.08と振るわず、7月26日に登録抹消。その後、2軍でも制球に苦しみ、8月11日に3軍降格となった。

そんな矢先、8月末時点で首位・ソフトバンクを3ゲーム差で追っていたロッテが、リリーフ陣強化のため、沢村獲得に動き、強打の左打者を探していた巨人との思惑が一致、9月7日、香月一也との交換トレードが決まる。

翌8日、ジャイアンツ球場で阿部慎之助2軍監督らにお別れの挨拶をした沢村は、昼にオンラインでロッテの入団会見を行うと、即日で1軍登録され、日本ハム戦でベンチ入り。3対2とリードの6回に3番手としてマウンドに上がった。

57番の新ユニホームが間に合わず、急きょ、福島明弘打撃投手の106番のユニホームで登場した沢村は、渡辺諒、大田泰示、ビヤヌエバを3者連続三振に打ち取り、移籍後初ホールドで勝利に貢献。「球場の雰囲気も変わったし、本当に素晴らしい」と井口資仁監督を喜ばせた。

沢村も「まだ1試合。結果を残したとも思っていない。沢村を獲って良かったと思われるように努力していく」と闘志を新たにし、登板22試合で1セーブ13ホールド、防御率1.71を記録。チームは10月に主力の多くがコロナに感染し、一時は3位転落も、沢村はハーマン、益田直也とともに勝利の方程式“3本の矢”の一人として、11月7日のオリックス戦、8日の西武戦のいずれも8回をゼロに抑え、4年ぶりのCS進出に貢献した。

「救世主」

楽天ではほとんど出番がなかったのに、補強期限直前の7月に巨人に移籍すると、いきなり先発ローテ入りして4勝を挙げたのが、2010年の朝井秀樹である。

02年にドラフト1巡目で近鉄入りした朝井は、近鉄とオリックスの合併後、分配ドラフトで楽天に移籍。07年に8勝、08年に9勝を挙げたが、09年以降は出番に恵まれず、翌10年も7月まで1軍登板わずか1試合だった。

そんな朝井に目をつけたのが、グライシンガー、ゴンザレスらの先発陣が不調に陥った巨人だった。

7月26日に栂野雅史との交換トレードが決まり、「想像もしなかった」巨人のユニホームを着ることになった朝井は「あの投手陣の中に入って1軍で投げられるのか」と不安に駆られたという。

だが、8月1日のイースタン、日本ハム戦で6回を2安打無失点に抑えると、1軍合流が決まり、同8日の広島戦で移籍後初先発初登板が実現する。

この試合で7回を2安打無失点に抑え、見事移籍後初勝利を挙げた朝井は、お立ち台で「本当に夢のようで……。家族にすごいつらい思いをさせた。何とか白星をプレゼントできて良かった」と涙ぐんだ。

同年は登板10試合中8試合に先発して4勝1敗、防御率2.01で、CS進出に貢献。阪神とのファーストステージ第2戦、中日とのファイナルステージ第3戦でも勝ち投手となり、「救世主」と呼ばれた。本人は「救世主って……。やっぱり変な感じです(笑)。今思うと、巨人に入ってからは勢いで突っ走って、気持ちに余裕が生まれたことは一度もなかった。常に必死にやっていた、そんな感じです」（『日本プロ野球トレードFA大鑑2011」』ベースボールマガジン社）と振り返っている。

現役を引退

衝撃的な緊急補強として今も記憶に新しいのが、2021年8月20日に発表された日本ハム・中田翔の電撃トレード劇である。

東京五輪開催に伴うリーグ戦中断の影響で、トレード期限が8月末日まで延期された同年、暴行問題で無期限謹慎中の日本ハムの主砲・中田の無償トレードによる巨人移籍が決まる。

同年の巨人は、5番を打っていた新外国人のスモークが家庭の事情で6月に退団帰国。リーグ3連覇を達成するためにも、一発のある中田は魅力だった。

一方、日本ハムでは、中田の謹慎直後、栗山英樹監督が「正直、このチームでは難しいかなと」と移籍をほのめかしており、栗山監督から相談を受けた巨人・原辰徳監督が「まだ32歳、才能ある野球人である。過去、現在、未来すべてを共有する覚悟で、ジャイアンツとしてはもう一度チャンスを与えるべきだ」と新天地での再生を期待し、トレード成立となった。

だが、「なぜ紳士の球団が暴力事件を起こした選手を?」という疑問に加え、移籍決定後、日本ハム側が中田の出場停止処分を実質10日で解除、巨人も翌21日のDeNA戦に中田を出場させたことにも、「早過ぎる」「野球界は甘い」とファンが猛反発。中田自身も周囲の風当たりの強さが重圧になったのか、移籍後は出場34試合で打率.154、3本塁打、7打点と低迷した。

翌22年は打率.269、24本塁打、チーム2位の69打点と結果を出した中田だったが、中日移籍2年目の今年8月15日、腰痛再発を理由に今季限りでの現役引退を発表。引退会見前日には、自らのインスタグラムに日本ハムのユニホームを着て札幌ドームに立っている写真を投稿し、プロ野球人生をスタートさせた球団への並々ならぬ思いをアピールしている。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

