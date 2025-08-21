2025年、デビュー45周年を迎えた松田聖子（63）、田原俊彦（64）、ならびに柏原芳恵（59）。彼らは昭和のアイドルスターとして一時代を築いた後、近年にいたるまで音楽を主軸として活動しているが、今年は特に「45周年」に関連したCDセールス、LIVE動員で好調な実績を残している。「45」という、節目としては中途半端なタイミングで、なぜこれほど活躍が目立つのか……。

順を追って彼らの45周年イヤーの状況を見ていこう。まず、松田聖子は、6月に45周年ベストアルバム「永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜」をリリースし、オリコン初登場2位をマーク。本作は、過去の代表曲のセルフカバー音源20曲に、槇原敬之が提供した記念曲「Shapes Of Happiness」や、呉田軽穂こと松任谷由実が訳詞を手掛けた「Stardust」の日本語カバーなど、単なる既存音源の羅列ではなく、かなり気合いの入った内容で、初動2.1万セットを売り上げている。

また、6月から9月にかけては全国14公演のアリーナツアー「45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025」を開催中。このうち6公演は日本武道館で、本ツアーを遂行すると通算135公演となり、自ら持つ女性アーティスト歴代1位記録を更新することになる。松田聖子のライブといえば、毎年バージョンアップされるオリジナルグッズ“スイートピー・スティック”を、コアなファンが左右に揺らしながら「赤いスイートピー」を一斉に歌うのがお約束となっているが、後半のヒットメドレーにて、付き添いで来たであろう観客まで大合唱する様子はいつ見ても圧巻だ。ほぼ全員が歌えるという彼女のヒット曲の真のパワーを見せつけられる。

その前年の模様は、ベストアルバムと同時発売の映像ソフト「Pre 45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2024 “lolli pop”」に収録されている（こちらもオリコン音楽BD・DVDランキング週間2位）。なお、彼女のライブは、心無い観客による隠し撮りが発覚して以来、オペラグラスや双眼鏡が禁止となっているが、そのおとぎの国のような“SEIKO WORLD”全体を体感するにはむしろ肉眼のままが良いだろう。

次に、田原俊彦を見ると、デビューからまる45周年となる6月にシングル「LIFE IS A CARNIVAL」をリリースし、オリコン週間ランキング8位、なんと32年10か月ぶりとなるTOP10入りを果たした。多くのベテラン・アーティストは、こうした周年イヤーに大作バラードをリリースする傾向にあるのとは裏腹に、ブラスバンドの演奏が弾けるダンサブルなナンバーで勝負するのも、毎年新作をリリースしてきた田原らしい。ちなみに、過去20年から24年にかけての彼のシングルのオリコン最高位は、20年「愛は愛で愛だ」が17位、21年「HA−HA−HAPPY」が11位、22年「ロマンティストでいいじゃない」が20位、23年「ダンディライオン」が13位、そして24年「愛だけがあればいい」が11位と毎回TOP20入りを果たしており、最高位は前後しているが、売上枚数の方は純増していたのもポイントだろう。

また7月には、TBS系のアーカイブをまとめた5枚組映像ソフト「KING OF IDOL HISTORY in TBS Vol.1」をリリースし、こちらも定価3万円前後の高額商品ながら、音楽BD・DVDランキング週間11位に（DVDは9位）。本作には、「8時だョ！全員集合」や「日本レコード大賞」での歌唱シーンも収録されているが、最大の目玉は、やはり当時の名物番組となっていた「ザ・ベストテン」での映像だろう。本作では、田原がランクインした全36曲のうち、1980〜1983年の16曲が収録されているのだが、この16曲分からセレクトされた全74回分だけでも、昭和の歌番組らしい演出がこれでもかというほどてんこ盛りになっていて、あまりの無茶ぶりに笑い過ぎて泣きそうになった。具体的には、走っていく新幹線の中で歌うのも、土砂降りの中で空に放り投げたマイクをキャッチするのも、マジック・ショーで体がバラバラになるのも、一般人に紛れて原宿を歩いていたら数分でパニックになってしまうのも、すべて田原俊彦の出演回で実現しているのだ。しかも、甘い歌声ゆえに評価されづらいが、生放送で激しく踊りながらも正確に歌っているのは見事だし、だからこそ今も現役で歌い踊れているのだろうと納得がいく。なお、7月から11月まで全国ツアー「TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE ❛T❜ TOUR 2025 Dance with KING of IDOL 踊るパワースポット！」 が開催中で、全19公演が予定されている。激しいパフォーマンスを続けるという限界に挑みつつ、それを成し遂げていく様子はいつ見ても感動的だ。

柏原芳恵は6月にキャリア初となるオールタイムベスト「〜 45th Anniversary 〜 YOSHIE SELECTION ALL TIME BEST」をリリースし、オリコンCDアルバムランキングで初登場50位となり、アルバムでのTOP50入りは38年ぶり（当時はLPがランクインし、CDでのTOP50入りは初めて）。本作は、柏原芳恵自ら選曲した全40曲収録で、シングル表題曲は15曲のみ。シングルのカップリング曲やアルバム収録曲の方が多く選ばれているのが特徴的だ（オリコンTOP10入りシングルが19曲ある柏原だが、8曲は選外）。卒業シーズンの定番「春なのに」とレコード売上で最大ヒットとなった「ハロー・グッバイ」の2作に集中しがちだが、歌謡曲の一流作家や、名だたるシンガーソングライターからの提供作など、様々な意欲作があることが本作からも実感できる。初回盤に前年のライブ映像「柏原芳恵 コンサート 2024 A・RU・KU 第四章」が付いたことも大きいだろう。また、全国4公演の45周年コンサートも無事大成功に終わったようだ。

なぜ45周年？ 盛り上がるはずだった5年前が…

このように、“45周年”という、なんとなくこじつけ感（？）のある記念イヤーにもかかわらず、各アーティストが成功した背景には、昭和100年として、テレビやラジオ、雑誌などで昭和の歌謡曲や当時ニューミュージックと呼ばれた音楽が大きく特集されたこともあるだろう。

さらに、彼らの場合は、大々的に盛り上がるはずの“40周年”が、2020年のコロナ禍まっただ中だったため、やや不完全燃焼になったことも大いに関係していそうだ。

松田聖子は、大半のコンサートが中止または延期の中で、CDは「SEIKO MATSUDA 2020」と「SEIKO MATSUDA 2021」をなんとか2年連続でリリース。田原俊彦は、20年にシングルをリリースするも、頼みの綱となるリリースパーティーは中止し、大半のコンサートも翌年に延期、20年は無観客ライブの配信とその映像ソフトのリリースのみ、それまでの全シングルを集めたオールタイムベストは21年のリリースとなった。同様に柏原芳恵も、20年に40周年記念作を発表するも、記念コンサートは3か月も延期と、三者ともプロモーションがかみ合ってなかった。その中でも、着実に音楽活動を続けてきたことで、ファンとの絆が深まり、今回のヒットに結びついたと言えそうだ。

これだけ“45周年”が盛り上がるのだから、この3人と賞レースを争った岩崎良美や河合奈保子、さらには12月デビューのため翌年の新人扱いだった近藤真彦の45周年企画作品も、この勢いに乗ってリリースされないかと期待している。

当時の中高生だった彼らのファンも、その多くが50代後半から60代となり、それぞれのライフステージの岐路に立っていることだろう。その中で、昭和デビューの彼らが元気でいてくれることは、次なるステップを進む上で大きな励みとなるに違いない。彼らの作品の多くが、作家もミュージシャンも、そしてアイドル本人も、それぞれがプロフェッショナルとして本気で作られてきたことも、永遠の輝きを放つ要因となっている気がする。

