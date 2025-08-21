第１０７回全国高校野球選手権大会は２１日、準決勝が行われる。

第１試合は全国制覇の実績がある伝統校対決で、強打の日大三（西東京）と４強唯一の公立校の県岐阜商（岐阜）が対戦する。第２試合は、選抜大会の優勝歴がある沖縄尚学（沖縄）と山梨学院（山梨）の顔合わせ。ともに夏の甲子園では初となる決勝進出を目指す。２０日は休養日で、４校はそれぞれ練習を行った。

日大三 強打健在

日大三は伝統の強打が健在だ。その中心は今大会２本塁打の４番田中諒。豊橋中央（愛知）の高橋、関東一（東東京）の坂本と好投手から放ち、試合の流れを呼び込んだ。１番松永は出塁率が５割と高く、６番竹中、７番安部も好調。主将で３番本間の調子が上がれば打線の破壊力はさらに増す。

エースの右腕・近藤は２試合を完投し、準々決勝も四回途中からロングリリーフと、３試合すべてに登板している。

三木監督は「投手は疲れている。打ち勝たないと」と、打撃戦で上回るつもりだ。

県岐阜商 勢い乗る

県岐阜商は準々決勝で、今春の選抜大会を制した横浜（神奈川）を延長１１回の末に破り、勢いに乗る。エース右腕の柴田は１、２回戦を３失点で完投し、岐阜大会でベンチ外だった左腕・渡辺大は３回戦で救援、準々決勝は先発で好投。ともに２年生の活躍が躍進の原動力となっている。

打線は打率３割を超える打者が並び、４番坂口も勝負強い。藤井監督は日大三の打線について「本間君の前にランナーを出したくない。田中君は（打たれても）ソロで終わりたい」と警戒。失点を抑え、競り勝つ展開をイメージしている。

沖縄尚学 投手強力

沖縄尚学は、ともに２年の左腕・末吉、右腕・新垣有の二枚看板が強力だ。エースの末吉は２完投を含め全４試合に登板し、新垣有は先発した２試合で好投。２人で計５０奪三振、チーム防御率は０・９５と群を抜く。バックも今夏は沖縄大会から計９試合で失策１と堅守を誇る。

一方、今大会の打率２割１分１厘は４強の中で最も低い。３番比嘉、４番安谷屋が本来の力を発揮できれば、得点力は高まる。比嘉監督は「打って点を取らないと勝てない。打線の回復に期待している」と奮起を促している。

山梨学院 投打安定

山梨学院は今大会の打率が３割９分８厘と４強の中で最も高い。スクイズを決め、本塁打も放った４番横山に象徴される攻撃は多彩。すべて継投で３試合計６失点と投手陣も安定している。

頼もしいのは２年生エースの菰田の成長だ。山梨大会での登板機会は少なかったが、今大会はすべて先発で計１５回２／３を２失点。打撃も三塁打２本を含む６安打６打点と当たっている。

堅守の沖縄尚学に対し、吉田監督は勝負のポイントに投手陣を挙げ、「投手がゲームを作るのが絶対条件。打者の精神状態にまで影響してくる」と話した。