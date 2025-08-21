ゆずを使用したハーゲンダッツ クリスピーサンド”ゆずホワイトショコラ”が新発売♪
2025年8月19日(火)よりハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)よりクリスピーサンド”ゆずホワイトショコラ”が期間限定で新発売!日本をテーマにした新プロジェクト”JAPAN MIND”の第三弾。日本ならではの和素材”ゆず”を使った新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪
和と洋を掛け合わせた新作ハーゲンダッツ
価格:351円(税込)
今回のハーゲンダッツの新商品は、日本をテーマにした”JAPAN MIND”というプロジェクトの第三弾。
日本のよさを表現した新作クリスピーサンドは、近年海外でも注目されている和素材”ゆず”に着目したフレーバーになっています。
袋から出した瞬間、ゆずの香りが広がります♪ゆずホワイトショコラに使われているゆずはすべて国産のものを使用しています。
クリスピーサンドでおなじみのサクサク食感のウエハース、周りはゆずホワイトチョコレートでコーティング。そしてゆずアイスクリームの中にゆずソースが入っています。
ゆずホワイトチョココーティングは、ホワイトチョコレートにゆずの果実を丸ごと粉末にしたゆずパウダーとゆずオイル※が混ぜ込まれています。
ホワイトチョコレートは甘みが強いものが多いですが、ゆずと合わさることでゆずの酸味がありスッキリした味わいのホワイトチョコレートコーティングになっています♪
※ゆずの果皮に含まれる油分を抽出したもの
アイスクリームにはストレートゆず果汁とゆずオイル※を使用しています。すこしバニラ香料も入っているのでバニラの華やさとゆずの爽やかな柑橘の風味があります。
アイスクリームは濃厚ですがさっぱりした甘さになっていてレアチーズケーキのような爽やかさを感じました。
中のゆずソースはゆず本来の苦みや酸味がありますが、ホワイトチョコの甘みとまろやかなゆずアイスクリームとよく合います♪
コーティングもアイスクリームもソースも、まさにゆず尽くし。噛むたびに香りが広がり、高級感を味わえるアイスクリームです♪
【アイスマニア】ちゃんれいの評価
ゆずホワイトショコラ
味:★★★★★
見た目:★★★☆☆
コスパ:★★★★★
カロリー:★★★★☆
食感:★★★★★
ゆずの香りがしっかり感じられる新作ハーゲンダッツ。ゆずの酸味や苦みとホワイトチョコレートの甘みのバランスが良く爽やかな味わいのクリスピーサンドでした♪
商品情報
▼原材料
ホワイトチョコレートコーチング（国内製造）、クリーム、脱脂濃縮乳、砂糖、ウエハース、ゆずソース、ミルクコーチング（植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖）、ゆず果汁、卵黄、ゆずパウダー／植物レシチン、香料、カラメル色素、安定剤（ペクチン）、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む）
▼栄養成分 [1個当たり] 容量 60ml
エネルギー:249kcal
たんぱく質:2.4g
脂質:17.2g
炭水化物:21.1g
食塩相当量:0.1g
(推定値)
※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。