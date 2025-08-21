2025Ç¯¥â¥Ç¥ëÇ¯¤òÅ°Äì»îÂÇ¡ªºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÎ®¹Ô¤È·¹¸þ¤Ï¡©vol.3
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö°ìµ¤»îÂÇ¡×¡£º£·î¤Ï¥¢¥¤¥¢¥óÊÔ¡ª
¥®¥¢¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡¦¼¯ËôË§Åµ¤È¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦3¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¸·Áª¤·¤¿20ËÜ¤ò»îÂÇ¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤äÄ¹½ê¤ò¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
ºÇ¿·¥¢¥¤¥¢¥ó20ËÜ¤ò»îÂÇ¤·¤¿¼¯Ëô¤¬¸ì¤ë¡¢2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î·¹¸þ¤Èº£¤É¤¤ÎÁª¤ÓÊý¤È¤Ï¡©¶µ¤¨¤Æ¡¢¼¯Ëô¤µ¤ó¡ª
ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ T//WORLD Vx
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¡Î#4～8¡ÏÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#9～AW¡ÏÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿30ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿N.S.PRO MODUS³ TOUR 105¡ÊS¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡§13Ëü7500±ß¡Ê#6～PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2 Ëü7400±ß ¡Ê#4¡¢#5¡¢AW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛHONMA¤ÎÌ¾´ï¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸
Ì¾´ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿HONMA¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖVx¡×¡£½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç
¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢ー¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÈôµ÷Î¥ÀÇ½¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇ´¶¤â¥½¥Õ¥È¡£¥¢¥É¥ì¥¹¤·¤¿¤È¤¤Î´é¤Î¤è
¤µ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°ÌÌ¤Ç¤Î·çÅÀ¤Ê¤·¡ª
¹½¤¨¤¿¤È¤¤Î¤¹¤Ã¤¤ê´¶¤È¥¹¥¯¥¨¥¢´¶¡¢¥Üー¥ë¤¬¥Õ¥§ー¥¹¤ËµÛ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥½¥Õ¥È¤ÊÂÇ´¶¡£¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈó¤ÎÂÇ¤Á¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æñ¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ T//WORLD Hx
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§ES235¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§17-4¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡§28ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§VIZARD EZ-C¡ÊR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿16Ëü5000±ß～¡Ê#6～PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢3 Ëü3000±ß～ ¡Ê#5¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û´é¤¬¤¤¤¤Èô¤Ó·Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¹âÃÆÆ»¥Üー¥ë¤ÇÈô¤Ö
¥Ø¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤ä¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤Ï¡ÖPx¡×¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖT//WORLD¥·¥êー¥º¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤ËÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ëÈô¤Ó·Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡£¤«¤Ê¤êÄã½Å¿´Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÇµå¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¥ã¥êー¤ÇÈôµ÷Î¥¤ò¤«¤»¤²¤Þ¤¹¡£
Ã»¤¯¤Æ¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¥ßー¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¤
Â¾¥áー¥«ー¤Î·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¯¥é¥Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¥¿ー¥ó¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±¦¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤ê¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ëÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ T//WORLD Px
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¡Î#5～8¡ÏAM355P¡¢¡Î#9～AW¡ÏES235¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§ÆðÅ´¡ÊS25C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡§30ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§VIZARD EZ-C¡ÊR¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡§13 Ëü7500±ß¡Ê#6～PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü7400±ß ¡Ê#5¡¢AW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ÖVx¡×¤È¤Î¥³¥ó¥Ü¤â¤¢¤ê
¡ÖVx¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶ËÃ¼¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬Âç¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÇµå¤Î¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Î¶¯¤µ¤Ï2ÃÊ³¬¤¯¤é¤¤¡ÖPx¡×¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¡£¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¡ÖPx¡×¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë¥¢¥¤¥¢¥ó°Ê²¼¤ò¡ÖVx¡×¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Ü¥»¥Ã¥È¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥í¥Õ¥È¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¥×¥é¥¹5¥äー¥É
ÂÇ´¶¡¢·Á¾õ¤Ï¡ÖVx¡×¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥Õ¥È¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë5¥äー¥É¤¯¤é¤¤¡ÖPx¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÆÆ»¤â¡ÖVx¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥Ô¥óÎÌ¤òÍÞ¤¨¤¿¶¯¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
ËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ T//WORLD ¥Ä¥¢ーV
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿ÆðÅ´¡ÊS20C¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿32ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿N.S.PRO MODUS³ TOUR 115¡ÊS¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿16Ëü5000±ß¡Ê#5～PW/6ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü7500±ß ¡Ê#4¡¢AW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û²¦Æ»¤Î¥Ä¥¢ー¥â¥Ç¥ë ¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¾è¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë
HONMA¤ÎÂÇ´¶¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿²¦Æ»¤Î¥Ä¥¢ー¥â¥Ç¥ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¥Üー¥ë¤¬¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¾è¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃæ¡¦¾åµé¼Ô¤Ï¤½¤Î¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤Çµ÷Î¥´¶¤äµå¶Ú¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥½ー¥ëÉý¤â¶¹¤¯¤ÆÈ´¤±¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¥é¥Õ¤ä¥Ð¥ó¥«ー¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ãー¥×¤µ¤¬Áý¤·¤¿¥×¥í¥â¥Ç¥ë
¡ÖVx¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°ÌÌ¤ÏËþÅÀ¡£¥Ø¥Ã¥É¤¬¾®¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¥·¥ãー¥×¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Èµå¶Ú¤ÎÁàºî¤Ë±Ô¤¯È¿±þ¡£¥×¥í¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤¤¤¤ÉôÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
¤Ä¤ë¤ä ¥¢¥¯¥»¥ë A40
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§[#6～8]6-4¥Á¥¿¥ó¥«¥Ã¥×¡ÜVA¦Á¥×¥ìー¥È¡¢[#9¡¢PW] 6-4¥Á¥¿¥ó¡¢[AW¡¢AS¡¢SW] ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡Ü3D¥ì¥¸¥ó¥Ð¥Ã¥Â
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿26 ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿¥¢¥¯¥»¥ë A40¥«ー¥Ü¥ó¡ÊR¡¢S¡Ë
¡ü²Á³Ê¡¿16Ëü5000±ß¡Ê#6～ PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢3Ëü3000±ß¡ÊAW¡¢AS¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É¤Ï20¥â¥Ç¥ëÃæ¥È¥Ã¥×¤«¤â
¥í¥Õ¥È¤¬26ÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²óÂÇ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÃÆÆ»¤Î¶¯¤¤ÂÇµå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ë¶á¤¤µå¶Ú¤ÇÄ¾¿ÊÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ç¤âÈô¤Ð¤»¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤µ¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë
·Ú¤¯¤Æ¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¥Õ¥È¤Ë½ÅÎÌ´¶¤¬¤¢¤ë¥Ø¥Ã¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤ÎÅö¤¿¤ê¤â¶¯¤¤¡£ÃÆ¤·Ï¤ÎÂÇ´¶¤Ç¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
¥Æー¥éー¥á¥¤¥É Qi
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¡Î#4～8¡Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡Ê450SS¡Ë¡¢¡Î#9 ～ SW¡Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë¡Ê431SS¡Ë
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿28ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿Diamana BLUE TM60¡ÊR ¡¢S¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿12Ëü6500±ß～¡Ê#6～PW/5ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢2Ëü5300±ß～¡Ê#4¡¢#5¡¢AW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤ëÄ¶¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë
¥Æー¥éー¥á¥¤¥É¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤ëÄ¾¿ÊÀ¡¢¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¡¢´²ÍÆÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥®¥Êー¡¢¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬4¡¢5ÈÖ¤À¤±»È¤¦¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤Î±£¤ì¾å°Ì
·Á¾õ¤Ï¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÂÇ´¶¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¤ä¤ä¥¹¥È¥í¥ó¥°¥í¥Õ¥È¤Ê¤Î¤ËÃÆÆ»¤Î¹â¤µ¤Ï½½Ê¬¡£¶Ê¤¬¤ê¤Î¾¯¤Ê¤¤¶¯¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¡¢·ë²Ì¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤é¾å°Ì¤Ë¤¯¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸M¡Ë
¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£ ¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£ ¥í¥¤¥ä¥ë
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¡Î#5～8¡Ï¥¿¥Õ¥§¥¹¥È¥Þ¥ìー¥¸¥ó¥°¡¢¡Î#9¡¢PW¡Ï¥½¥Õ¥È¥Þ¥ìー¥¸¥ó¥°¡¢¡ÎAW¡¢SW¡Ï¥«¥¹¥¿¥à450¡¦¥Ü¥Ç¥£¡§¥«¥¹¥¿¥à450
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿ 26ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¿MJ Royal LV560B¡ÊR¡¢SR¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿22Ëü±ß¡Ê#6 ～ PW/5 ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë¡¢4Ëü4000 ±ß¡Ê#5¡¢AW¡¢SW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡Û¥Õ¥§ー¥¹¤¬Ä¹¤¤¹â´·À¥âー¥á¥ó¥È·Ï
¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤Ï´·À¥âー¥á¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤â´·À¥âー¥á¥ó¥È¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¡£¥Õ¥§ー¥¹¤ò¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ö¤ó¡¢º¸±¦¤Î¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¤¡£¥Üー¥ë1¸Ä¤Ö¤ó¤¯¤é¤¤¥È¥¥Â¦¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤â¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×
¥¯¥é¥ÖÄ¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¹¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯Åö¤¿¤ë¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡£¥Üー¥ë¤Î¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬¤è¤¯¤Æ¡¢¿¶¤êÃÙ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤â±¦¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Ä¾¿ÊÀ¤¬¹â¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¥·¥Ë¥¢Ä¹ËÌ¡Ë
¥Æー¥éー¥á¥¤¥É P790
SPEC
¡ü¥Ø¥Ã¥ÉÁÇºà¡¿¥Õ¥§ー¥¹¡§¡Î#4～8¡ÏÆðÅ´¡Ê8620¡Ë¡Ü¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¡¢¡Î#9～AW¡ÏÆðÅ´¡Ê8620¡Ë¡¦¥Õ¥§ー¥¹¡§¡Î#4～7¡Ï¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¯¥í¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¹Ý¡Ê4340M¡Ë¡¢¡Î#8～AW¡Ï¥¯¥í¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¹Ý
¡ü¥í¥Õ¥È³Ñ¡Ê#7¡Ë¡¿30ÅÙ
¡ü¥·¥ã¥Õ¥È¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§N.S.PRO MODUS³ TOUR 105¡ÊS¡Ë¤Ê¤É
¡ü²Á³Ê¡¿15Ëü9500±ß¡Ê#£¶～PW/£µËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë3Ëü1900±ß¡Ê#4¡¢#5¡¢AW/1ËÜ¡Ë
¡Ú¼¯Ëô¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÛÄ¶¼ÂÀïÅª¤ÊÃæ¶õ¥¢¥¤¥¢¥ó¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¥³¥ó¥Ü!?
ÈÖ¼êÊÌÀß·×¤òÆÍ¤¤Ä¤á¤¿¡ÖP790¡×¤ÏÁ´ÈÖ¼ê¤ÇÆâÉô¹½Â¤¤ä¥¦¥§¥¤¥È¤¬°ã¤¦¡£1¥»¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ë¥³¥ó¥Ü¥¢¥¤
¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¶õ¥Ø¥Ã¥É¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÂÇ´¶¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¥¿
¥Æµ÷Î¥¤Î°ÂÄê´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª
¥Ö¥ìー¥É¥¢¥¤¥¢¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¾õ¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤ËÂÇ¤Ä¤È´²ÍÆÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇµå¤â¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥¹¥È¥ìー¥È¥Üー¥ë¤ÇÈô¤Ð¤»¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ーN¡Ë
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¼¡²ó¤â¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»îÂÇŽ¥²òÀâ¡á¼¯ËôË§Åµ
¡ü¤«¤Î¤Þ¤¿¡¦¤è¤·¤Î¤ê¡¿Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡£¸½Ìò¥Ä¥¢ー¥×¥í¤Î¥¯¥é¥ÖÄ´À°¤ä¥µ¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ß¥¢¥¹¥êー¥ÈÂåÉ½¡¦¥Ù¥Æ¥é¥óÊÔ½¸M
¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS40Á°¸å¡£¥¢¥¹¥êー¥È·Ï¤ÎÈþ´é¤ÇÁàºîÀ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¹¥¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¦¥£ー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡ª¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ì¤Ð70Âæ¤Î¥¹¥³¥¢¤¬Áý¤¨¤ë¤Ï¤º¡ª¡×¤È¡¢ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥Ù¥ìー¥¸ÂåÉ½¡¦¥´¥ë¥Õ¥é¥¤¥¿ーN
¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS42¡£ÏÓÁ°¤Ï¥¢¥Ù¥ìー¥¸¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥®¥¢´ë²è¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤È¤Æ¤â¿¼¤¯¤ÆËÉÙ¡£¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ë¶¯¤¤¤ä¤µ¤·¤µ¤ò¤â¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ë¥¢ÂåÉ½¡¦Ä¹ËÌ ³Ø¤µ¤ó
75ºÐ¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎHS30È¾¤Ð¡£¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢78¡¢ºÇ¶á¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¤Ï90È¾¤Ð¡£·ÚÎÌ¥¹¥Áー¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò»ÈÍÑÃæ¤À¤¬¡¢¥«ー¥Ü¥ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£º£²ó¤Î»îÂÇ¤ÇÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¥×¥ìー¤â¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡£
¹½À®¡áÌîÃæ¿¿°ì¡¢ÊÔ½¸Éô
¶¨ÎÏ¡á¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥¹¥¯ー¥ë