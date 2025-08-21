¡Ú¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°Ìºå¿À¤¬ÃæÆü¤ËÀËÇÔ¤â2°Ìµð¿Í¤¬ÇÔ¤ìM20¡¡DeNAÅì¤Ï¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î12¾¡
¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï20Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¤Îºå¿À¤Ï5°Ì¤ÎÃæÆü¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï½é²ó¡¢ÀèÈ¯¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿ÍÅê¼ê¤¬ÀèÆ¬¤«¤é»°¼ÔÏ¢Â³¤Î°ÂÂÇ¤òÍá¤ÓÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¤â1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤¿¤ì¤³¤Î²ó2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦ºå¿À¤Ï3²ó¡¢ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¤¬¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤é¤¨1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡¢°Ë¸¶Åê¼ê¤Ï2²ó°Ê¹ß¡¢6²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¿¬¾å¤¬¤ê¤ÎÄ´»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤â±ç¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ºÇÔÀï¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
6°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï2°Ì¤Îµð¿Í¤ÈÂÐÀï¡£2²ó¤ËÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬Áê¼êÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿4²ó¤Ë¤Ï¡¢»³ÅÄÅ¯¿ÍÁª¼ê¤¬¥Ä¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë5²ó¤Ë¤Ï¸Å²ìÍ¥ÂçÁª¼ê¤ÎÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2ÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµó¤Ë4ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¢¥Ó¥éÅê¼ê¤¬6²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ9Ã¥»°¿¶¤Çº£µ¨5¾¡ÌÜ¡£ÇÔ¤ì¤¿µð¿Í¤Ï¾¡Î¨5³ä¤ò²¼²ó¤ê¡¢¼Ú¶â1¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3°Ì¤ÎDeNA¤Ï4°Ì¤Î¹Åç¤ÈÂÐÀï¡£2²ó¤Ë»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯µþÅÄÍÛÂÀÁª¼ê¡¢Åì¹îºÈÅê¼ê¤¬Ï¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò·è¤á¡¢¤³¤Î²ó°ìµó5ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÅìÅê¼ê¤¬5²ó3¼ºÅÀ¤Çº£µ¨12¾¡ÌÜ¡£DeNA¤Ï6²ó¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¾¡Íø¤·¡¢2°Ì¤Îµð¿Í¤Ë0.5¥²¡¼¥àº¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦20Æü¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡ÃæÆü2-1ºå¿À
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÃæÆü¡ÛÂçÌîÍºÂç¡Ê7¾¡4ÇÔ¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úºå¿À¡Û°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡Ê5¾¡6ÇÔ¡Ë
¥»¡¼¥Ö¡ÚÃæÆü¡Û¾¾»³¿¸Ìé¡Ê0¾¡0ÇÔ32S¡Ë
¢¡¥ä¥¯¥ë¥È7-2µð¿Í
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û¥¢¥Ó¥é¡Ê5¾¡8ÇÔ¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡Úµð¿Í¡Û¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡Ê2¾¡2ÇÔ¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÂ¼¾å½¡Î´8¹æ¡¢»³ÅÄÅ¯¿Í8¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚDeNA¡ÛÅì¹î¼ù¡Ê12¾¡6ÇÔ¡Ë
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¹Åç¡ÛÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡Ê5¾¡8ÇÔ¡Ë
¥»¡¼¥Ö¡ÚDeNA¡ÛÆþ¹¾ÂçÀ¸¡Ê3¾¡2ÇÔ19S¡Ë
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¹Åç¡Û¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó14¹æ