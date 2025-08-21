プロ野球パ・リーグは20日、各地で3試合が行われました。

首位・ソフトバンクは1点ビハインドの4回、牧原大成選手のソロホームランで同点に追いつくと、7回に中村晃選手がタイムリーで勝ち越し。さらに野村勇選手が2ランを放ちリードします。3点リードの9回に杉山一樹投手が2ランを浴び1点差とされましたが、リードを守ったソフトバンクが西武に連勝で貯金を30としました。

2位日本ハムは同点の5回レイエス選手がこの日2本目のホームランを放ち勝ち越します。6回に追いつかれますがその裏、満塁で清宮幸太郎選手がフォアボールを奪い押し出しで1点リードを奪うと、石井一成選手もフォアボールを選び6-4。終盤1点を返されますがこの日5人の投手陣をつぎ込んだ日本ハムがオリックスを振り切り、4連勝としました。

最下位・ロッテは2点ビハインドの5回、西川史礁選手と寺地隆成選手のタイムリーで追いつくと、7回にはランナー2塁3塁で4番・山口航輝選手が3ランを放ち試合を決め、楽天との3連戦を1勝1敗としました。

【20日のパ・リーグ結果】

◆ソフトバンク 5-4 西武

勝利投手【ソフトバンク】上沢直之(9勝6敗)

敗戦投手【西武】山田陽翔(2勝2敗1S)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(3勝2敗20S)

本塁打【ソフトバンク】山川穂高20号、牧原大成2号、野村勇12号【西武】ネビン13号、デービス3号

◆日本ハム 6-5 オリックス

勝利投手【日本ハム】玉井大翔(3勝2敗1S)

敗戦投手【オリックス】山岡泰輔(3勝2敗)

セーブ【日本ハム】柳川大晟(2勝1敗10S)

本塁打【日本ハム】水谷瞬11号、レイエス24号、25号【オリックス】中川圭太11号、杉本裕太郎11号

◆ロッテ 5-3 楽天勝利投手【ロッテ】澤田圭佑(1勝)敗戦投手【楽天】古謝樹(5勝4敗)セーブ【ロッテ】横山陸人(2勝3敗1S)本塁打【ロッテ】山口航輝4号