冷静な右腕が感情をあらわにした。ソフトバンクの上沢だ。同点の七回、自ら招いた1死満塁の窮地。炭谷、代打村田を渾身（こんしん）の直球で連続三振に切って取ると、何度もほえた。直後に打線が勝ち越して9勝目をマーク。「1試合も落としたくない。気持ちで何とかしようと」。移籍後最多となる毎回の12奪三振を記録した背番号「10」は振り返った。

登板前日のことだ。練習でメディシンボールを投げる際、右脚でためをつくる感覚に注目。「久しぶりに腕を使わなくても投げられる感じだった」。力強い真っすぐを主体に投球を組み立てた。「（力を）振り絞った。（七回は）途中で代える（くらい）なら（最初からマウンドに）上げてない」と小久保監督の信頼も揺るがなかった。

これで、上沢は日本ハム時代の2021年以来4年ぶりの2桁勝利に王手をかけた。すでに大関、モイネロ、有原がクリアしており、チームで2桁勝利が4人となれば、杉内俊哉、斉藤和巳、和田毅、新垣渚による05年以来の快記録となる。上沢は「そこ（10勝）は最低限クリアしたい」と前を見据えた。

3連勝で大台の貯金30に到達。22日からは敵地で3ゲーム差の2位日本ハムと今季最後の3連戦に臨む。小久保監督は「ここまできたら、悔いのない戦いを一戦一戦やるだけ」ときっぱり。勢いよく北の大地へ乗り込む。 （鬼塚淳乃介）