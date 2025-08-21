この中で食べてみたいそうめんは？＜回答数 35,643票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第262回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「この中で食べてみたいそうめんは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:この中で食べてみたいそうめんは？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ボリューム満点！豚しゃぶと揚げナスの素麺
【材料】（2人分）
豚肉(こま切れ) 150g
酒 大さじ 1/2
<調味料>
砂糖 大さじ 1.5
しょうゆ 大さじ 1.5
ナス 3本
サラダ油 適量
<合わせだし>
素麺つゆ(ストレート) 250ml
ショウガ(すりおろし) 1片分
素麺 2束
大葉 5枚
すり白ゴマ 適量
【下準備】
1、ボウルで＜調味料＞、＜合わせだし＞の材料をそれぞれ合わせておく。大葉は軸を切り落とし、細切りにする。
【作り方】
1、ナスはヘタを切り落として縦4つのくし切りにし、さらに食べやすい長さに切ってフライパンに入れ、サラダ油を多めに入れて揚げ焼きにする。
2、ナスに柔らかく火が通ったら油をきり、＜合わせだし＞のボウルに漬ける。ボウルの底を氷水に当てて冷やし、味をよくなじませる。
3、鍋に湯を沸かして酒を入れ、火を止めて豚肉を入れる。湯の中で広げて再び中火にかけ、再沸騰したらザルに上げ、＜調味料＞のボウルに漬ける。
4、素麺を袋の指定時間ゆで、ザルに上げる。冷水でもみ洗いしてぬめりを取り、水気をきって器に盛る。
5、ナスをのせて＜合わせだし＞をかけ、豚肉を汁ごとのせて大葉をのせ、すり白ゴマを散らす。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「この中で食べてみたいそうめんは？」さてみなさんの回答は…？
・「この中で食べてみたいそうめんは？」の結果は…
・1位 … 豚しゃぶ 39%
・2位 坦々風 29%
・3位 山形のダシ乗せ 19%
・4位 チャンプル 13%
※小数点以下四捨五入
35,643票
・2位 坦々風 29%
・3位 山形のダシ乗せ 19%
・4位 チャンプル 13%
※小数点以下四捨五入
35,643票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
ボリューム満点！豚しゃぶと揚げナスの素麺
【材料】（2人分）
豚肉(こま切れ) 150g
酒 大さじ 1/2
<調味料>
砂糖 大さじ 1.5
しょうゆ 大さじ 1.5
ナス 3本
サラダ油 適量
<合わせだし>
素麺つゆ(ストレート) 250ml
ショウガ(すりおろし) 1片分
素麺 2束
大葉 5枚
すり白ゴマ 適量
【下準備】
1、ボウルで＜調味料＞、＜合わせだし＞の材料をそれぞれ合わせておく。大葉は軸を切り落とし、細切りにする。
【作り方】
1、ナスはヘタを切り落として縦4つのくし切りにし、さらに食べやすい長さに切ってフライパンに入れ、サラダ油を多めに入れて揚げ焼きにする。
2、ナスに柔らかく火が通ったら油をきり、＜合わせだし＞のボウルに漬ける。ボウルの底を氷水に当てて冷やし、味をよくなじませる。
3、鍋に湯を沸かして酒を入れ、火を止めて豚肉を入れる。湯の中で広げて再び中火にかけ、再沸騰したらザルに上げ、＜調味料＞のボウルに漬ける。
4、素麺を袋の指定時間ゆで、ザルに上げる。冷水でもみ洗いしてぬめりを取り、水気をきって器に盛る。
5、ナスをのせて＜合わせだし＞をかけ、豚肉を汁ごとのせて大葉をのせ、すり白ゴマを散らす。
(E・レシピ編集部)