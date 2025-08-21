かつてハンセン病と診断された中学生はどのように療養所に入ったのか−。国立療養所星塚敬愛園（鹿児島県鹿屋市）の元患者、竪山勲さん（76）がある日突然、隔離を告げられた日から、入所までの5日間を語った。国の強制隔離政策によって偏見や差別を生んだハンセン病問題。熊本市であった人権シンポジウムで、参加者は体験者の「人権が奪われた日」に聞き入った。

中2の2学期が始まった9月1日だった。竪山さんは校長室に呼ばれ「授業は受けなくていい。荷物もそのままでいいから帰って休みなさい」と告げられた。後に自分の本、机や椅子は焼却処分されたと知った。らい予防法による措置だった。

当時、だるさや両手の神経痛があった。11歳のときに、母親もハンセン病で亡くなっていた。9月3日に家に来た県の担当課職員が、父親に入所を勧めた。

「3カ月で帰ってくるから、鹿屋まで行ってこい」。そう語った父に見送られ5日、県の担当官とタクシーに乗った。父は無言のまま、離れていく竪山さんを直視することはなかった。

園に到着後、まず尋ねられた。「名前は何にするか。親兄弟、親戚みんなが迷惑するから名前を変えないといけない」。偽名の強要だった。遺体解剖の承諾書にも署名し、震える手で係官に渡した。

「これが（中2の）13歳のときに遭った被害の始まり。わが国のハンセン病対策は、患者の人権を奪うことから始まっていたのです」と声を振り絞った。

竪山さんはハンセン病違憲国家賠償請求訴訟全国原告団協議会の事務局長を務める。現在も、父親と別れた場所を訪れることがある。「わが子を引き留められなかったふがいなさに、男泣きした父の涙がたまっているかも」と思いを巡らせるのだという。

シンポは7月26日に開かれ、法務省などが主催した。菊池恵楓園（合志市）の入所者自治会長代行の太田明さん（81）も登壇し「当事者と直接対話する実体験と、自分ごととして考え、絶えず繰り返し学び続けることが大事」と強調した。

このほかハンセン病差別は、法律によって作り出された社会的差別であること、2001年の熊本地裁判決が、らい予防法に基づく国の隔離政策の誤りを認めたことなど基礎を学んだ。また新型コロナウイルスの経験を参考に、新たな感染症の流行を想定し、感染者への差別や対応を考えるワークショップもあった。

（藤崎真二）