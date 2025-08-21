『おとうさんといっしょ』出演の25歳美女が人生初グラビア！ 志田音々に制コレ24メンバーも
『おとうさんといっしょ』（NHK Eテレ）に出演中の竹内夢が、21日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）38号の巻末グラビアに登場した。
【写真】『おとうさんといっしょ』出演の竹内夢、透き通るような人生初グラビア ほか「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー
『おとうさんといっしょ』に出演中の竹内夢が、人生初グラビアで、「週刊ヤングジャンプ」初登場！ 素敵な歌とダンス、そして弾ける笑顔で、毎日を明るく照らす竹内。こんな女性が家に居てくれたら……。老若男女、全員が笑顔になる夏グラビアとなった。
表紙と巻頭グラビアは、タレントの志田音々が飾っている。『NHK高校講座』や主演舞台など、各方面で活躍中の志田は、グラビアでもメジャー誌の表紙を一通り飾るほどの人気者。「週刊ヤングジャンプ」には2020年からの出演にして、満を持しての初表紙となった。
均整の取れたプロポーションは、現在のグラビア界で最高峰と言われるだけあり、バンドゥビキニや面積の小さい下着姿も惜しげもなく披露。プールでは、健康的な肌が水を浴びてキラキラと輝いている。真夏の時期にふさわしい、見どころたっぷりの王道のグラビアになった。
センターグラビアには、制コレ24メンバーのかわいい番長・小森香乃が登場！ 今回のグラビアは衣装に注目。個性的な衣装、ちょっと大人な水着、カラフルで王道かわいい水着まで、今まで見たことない小森が盛りだくさん。さらに女優としてキャリアを重ね、表現力やポージングまでどんどん成長中だ。
そのほか、特別付録小冊子には新谷あやかが登場する。
