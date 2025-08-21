市民1200人超が犠牲となった佐世保空襲で、米軍B29爆撃機の襲来は「1945年6月28日午後11時58分」だったとする佐世保市史の根拠が揺れている。終戦後に接収された旧海軍の資料の返還や米側資料の公開が進み、新たな事実が判明したためだ。市は当時の根拠を調べる作業に乗り出したものの、月日の経過もあって「正解」にたどり着くのは容易ではなさそうだ。

突如、グオーッというプロペラのごう音がとどろき、市街地に火の手が上がっていた−。市史は空襲の様子をこう描き、そのタイミングは午後11時58分だったとする。141機の編隊が次々と焼夷（しょうい）弾を落とした。

体験者の証言集には、「梅雨の大雨でこの日の襲来はないと思っていた」「夜中に目を覚ますと、火の海だった」などと生々しい記憶が残されている。

一方、当時の「記録」の振り返りが可能になり、分かってきたことがある。

記事添付の地図イラストは、伊万里市郷土研究会の永益宗孝さんが米軍の「作戦任務報告書」で確認した飛行ルートと各ポイントの通過時刻、佐世保海軍警備隊（旧海軍）の「戦闘詳報」にあるレーダーの探知、警報発令状況をまとめたものだ。

米軍の報告書には、先頭を飛行する1番機が28日午後5時過ぎにサイパンを離陸して硫黄島上空を経由し、午後11時50分に鹿児島・佐多岬に達したとある。日本側資料でも同じ時間帯に種子島で爆音を確認、鹿児島・鹿屋地区には警報が出されたとあり、日米双方の記録は一致する。

この時間に機体が佐多岬にあれば、8分後に260キロも離れた佐世保への襲来は不可能となる。

141機の編隊は鹿児島・甑島の上空を通過後に、攻撃開始点と定めた五島沖から順次、佐世保上空に侵入する。日本側資料によると、この間、甑島と崎戸見張所でそれぞれ29日午前0時19分と25分に爆音を確認。五島、宇久島のレーダーは米軍の妨害電波で機能せず、午前0時20分に弓張岳山頂の田島岳レーダーがかろうじて探知した。

永益さんら研究者は、日本側資料にある午前0時29分が投弾の始まった時刻だと主張し、かねて佐世保市に見直しを求めている。この件について7月の記者会見で問われた宮島大典市長は「必要に応じて確認したい」と述べた。

（重川英介）

幾つもの「時間」持つ意味は重く

【解説】何時何分に焼夷弾が落とされたのか−。体験者や遺族にとって大切な情報であり、追究することには価値があると感じる。旧海軍の「戦闘詳報」という1次資料に基づき研究者が見いだした「29日午前0時29分」が持つ意味は重い。

一方で、研究者がもう一つのよりどころとした米軍の「作戦任務報告書」には「午前0時37分」とある。飛行ルートは日本側資料の爆音確認などの状況と一致するものの、最終的に8分の違いがあるのも事実だ。これを「誤差の範囲」とする見方もあるが、見解は分かれるだろう。

空襲で校舎が焼けた佐世保市八幡国民学校の沿革誌が、隣接校との統合で誕生した市立清水小に保管されている。当初の沿革誌は焼失しており、戦後に再編された文書には「午前零時三十分 突如空襲ヲ受ケ 学校乃校舎焼夷弾ニ依リ全焼ス」と記されている。旧海軍資料と一致するものの、そう明示された根拠は不明という。

幾つもの「時間」が存在する状況をどう受け止めればいいのか。佐世保空襲犠牲者遺族会（2024年3月解散）の副会長だった山口広光さん（86）にも時間に関する正確な記憶はない。ただ、自身や家族の体験、その後の心の苦しみは刻まれており、語り継ぐ機会があるたびに「絶対に戦争をやってはいけない」と訴えてきた。

佐世保市が今回の事象をどう捉え、どんな結論を導くのか。注目したい。

（重川英介）