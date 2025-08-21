学識経験者や医師、消防、住民の代表ら15人でつくる「平戸市における医療体制のあり方検討委員会」が答申書をまとめ、黒田成彦市長に提出した。25年後の2050年に人口が半減することを想定し、基幹病院の新設などを提言している。市立病院の老朽化や慢性的な医師不足といった現状を受け、市長が昨年11月に諮問していた。

市内には病院（病床数20以上）が七つ、診療所（同19以下）が八つある。このうち市立病院は平戸市民と生月の二つで、それぞれ建築から29年、44年が経過。両病院と民間の2病院が、24時間体制で救急患者を受け入れている。

市は今年2月に市立病院経営強化プランを策定したが、経営環境の厳しさから、将来は民間病院を含めて救急を担う施設がなくなりかねないという。

答申書では、基幹病院を開設する場合と、しない場合のそれぞれのあるべき姿をまとめた。前者は、人口が集中する北部地域に開設した上で、その他の医療機関は「かかりつけ医」としての機能に特化するなど役割分担が求められるとした。最低でも数十億円かかる建設費や医療スタッフの確保を課題に挙げている。

基幹病院の開設が困難な場合は、当分の間、各医療機関がそれぞれの強み、弱みを補完し合って「市全体として一つの基幹病院的機能を有する体制」を設ける必要があると説いている。

この他、生月病院の段階的な診療所化などにも言及した。今月12日の答申の際、調漸（しらべすすむ）委員長は「昨今の社会情勢の変化も視野に、目指すべき方向性を引き続き議論したい」と述べた。

（福田章）