長崎県佐世保市中心部の国道沿い。青と黄の旗が、こう呼びかける。「パンを ホーバリーナ（頬張ってごらん）」

オープンは2022年3月。沖縄のきび糖を使った上品な甘さが人気を呼び、朝から順番待ちの列ができた。それから3年半が過ぎ、今は落ち着いた状態と言う。経営者の越智大典さんが目指すのは「長く、多くの人に愛される街のパン屋」だ。

来店客の年齢層は幅広い。両手いっぱいに食パンを抱えていく高齢の男性や女性がいれば、めんたいこを載せたフランスパンが大好きな部活帰りの高校生がいる。母親に連れられた小さな子どもが休店を知らせるシャッターの前で思わず座り込んだ、というエピソードもある。定休は月曜日だ。

海外の滞在歴、関西での勤務歴がある越智さんは25年前に地元の松浦市に戻り、親族の会社を継いだ。土木関係中心だった仕事を建設分野にも広げ、経験を重ねて信頼を得ていく中で、つらい出来事もあった。

会社も自身も落ち込んでいた時、取引先から「めちゃくちゃおいしいパンがある」と教えられる。そこで食べた衝撃が忘れられず、誰かを元気づけられるパンを作りたいと考え、建設会社とパン屋という「二足のわらじ」を履く覚悟を決めた。50代半ばでの挑戦だった。

新鮮なアイデアで商品の発案も担うのは妻の鼓（つづみ）さん。夏向けにオレンジの酸味を利かせたり、枝豆とパンチェッタの塩味で食欲をかき立てたりと、工夫を凝らす。

店舗内は13坪（約43平方メートル）と広くない。各種の食パンと総菜パンが並ぶカウンターの奥が製造スペースで、従業員同士がすれ違うのもやっと。最近、固定していた販売と製造のメンバーを乗り入れ方式にしたことで、業務への理解が深まり、一体感が高まった。手狭さが思わぬ効果を呼んだ。

建設の仕事にやりがいを感じるのはもちろんだが、目の前で商品を手にしてもらい、お金をいただく仕事に喜びを感じる。「すべてのお客さんに、きちんと同じように接したい」。夫妻の思いはきっと、来店客にも伝わっている。

（重川英介）