第１０７回全国高校野球選手権大会は２１日、甲子園で準決勝２試合が行われる。ベスト４の各校は２０日、兵庫県内でそれぞれ調整した。準々決勝で今春センバツ王者・横浜を撃破した４強唯一の公立校・県岐阜商は、生まれつき左手の指が欠損している横山温大外野手（３年）が日大三（西東京）戦へ気合。“２年生新怪物対決”となる沖縄尚学の最速１５０キロ左腕・末吉良丞と山梨学院の最速１５２キロ右腕・菰田陽生（はるき）も、ともに夏は初の決勝進出へ闘志を燃やした。担当記者が、準決勝２試合の行方を占った。

＊＊＊＊＊＊

４強全てＶ経験校は実に６４年ぶり。準決勝２試合はともに魅力的なマッチアップになった。４校にはいずれもドラフト候補の３年生がいない（来秋の上位候補となる２年生の沖縄尚学・末吉、山梨学院・菰田らはいる）。いずれもチーム力を結集して、粘り強く勝ち上がってきた印象だ。

低反発バット導入から２年目の夏。夏の甲子園の本塁打数はすでに昨年の７本を上回り１０本となったが、２３年の２３本など、以前に比べると少ない。２２、２３年と比較すると、２割９分前後だった全体の打率は昨年、今年とも２割５分強。４５０点を超えていた総得点も昨年は３０８、今年は３２２に減った。一方、２３年に１６５だった犠打数は昨年は１７９、今年は１８３に。攻撃に関する数値は低さが目立ち、犠打などで手堅く打開を図るチームが目立つ。

そんな中、日大三と県岐阜商はともにチーム打率３割超で、打力の高いチーム。打撃戦もあり得る。横浜撃破で波に乗る県岐阜商打線を、日大三のエース・近藤が最少失点に封じられるか。

山梨学院は３試合で計３１点と強打が際立つ。沖縄尚学はバッテリー中心の守り勝つチーム。左の末吉、右の新垣有でロースコアの展開に持ち込めるか。４強中、総合力では山梨学院が一歩リードとみるが、戦力と結果がイコールにならないのが夏の終盤戦だ。熱戦に期待したい。（加藤 弘士）